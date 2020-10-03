Користувач перевів старі біткоїни і перетворив 5 центів в $500 тисяч
Користувач перевів 50 біткоїнів, які були неактивні з моменту своєї генерації в травні 2010 року. З того моменту курс виріс з одного цента до понад 10 тис. доларів.
В результаті вартість монет збільшилася з 5 центів до 500 тис. доларів. Про це з посиланням на Goldfoundinshit повідомляє Forklog. У липні стався аналогічний епізод. Тоді невідомий користувач вперше перемістив 50 BTC, здобуті 24 травня 2010 року.
У травні в рух прийшли 50 біткоїнів, здобутих 9 лютого 2009 року. Тоді мережа першої криптовалюти працювала трохи більше місяця. Багато користувачів припустили, що відправником міг бути Сатоши Накамото, проте аналіз так званих патернів Патоші цю гіпотезу не підтвердив.
У травні також прокинулися 145 адрес, створених в 2009-2010 роках. Вони підписали повідомлення, в якому звинуватили австралійського підприємця Крейга Райта в шахрайстві.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.
Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.