Користувач перевів старі біткоїни і перетворив 5 центів в $500 тисяч

Користувач перевів 50 біткоїнів, які були неактивні з моменту своєї генерації в травні 2010 року. З того моменту курс виріс з одного цента до понад 10 тис. доларів.

В результаті вартість монет збільшилася з 5 центів до 500 тис. доларів. Про це з посиланням на Goldfoundinshit повідомляє Forklog. У липні стався аналогічний епізод. Тоді невідомий користувач вперше перемістив 50 BTC, здобуті 24 травня 2010 року.

У травні в рух прийшли 50 біткоїнів, здобутих 9 лютого 2009 року. Тоді мережа першої криптовалюти працювала трохи більше місяця. Багато користувачів припустили, що відправником міг бути Сатоши Накамото, проте аналіз так званих патернів Патоші цю гіпотезу не підтвердив.

У травні також прокинулися 145 адрес, створених в 2009-2010 роках. Вони підписали повідомлення, в якому звинуватили австралійського підприємця Крейга Райта в шахрайстві.

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