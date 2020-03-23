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23 березня • оновлено в 21:15
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Компанієць прокоментував "оптимістичний" сценарій ВВП на 2020 від Офісу президента

1.4т
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Економіст Володимир Компанієць прокоментував заяву заступниці голови Офісу президента Юлії Ковалів про "оптимістичний" сценарій реального ВВП на 2020 рік.

Свою реакцію на прогноз він опублікував у Facebook, нагадавши: Ковалів повідомила, що "за оптимістичним сценарієм реальний ВВП України в 2020 році впаде на 5%".

"Ну що скажете? Буде весело?" – задумався економіст.

"Оптимістичний" сценарій реального ВВП на 2020 рік - впаде на 5%

"Оптимістичний" сценарій реального ВВП на 2020 рік - впаде на 5%

Цензор.нет

"Про темпи падіння реального ВВП в базовому та песимістичному сценарії вона нічого не сказала", – наголосив він, показавши приріст реального ВВП графічно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Компанієць висловив думку, що влада в Україні вирішила "кинути" пенсіонерів на підвищення пенсій. Воно мало відбутися у березні 2020 року.

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Володимир Компанієць
Місце
Україна
Тег
ВВП
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