Економіст Володимир Компанієць прокоментував заяву заступниці голови Офісу президента Юлії Ковалів про "оптимістичний" сценарій реального ВВП на 2020 рік.
Свою реакцію на прогноз він опублікував у Facebook, нагадавши: Ковалів повідомила, що "за оптимістичним сценарієм реальний ВВП України в 2020 році впаде на 5%".
"Ну що скажете? Буде весело?" – задумався економіст.
"Оптимістичний" сценарій реального ВВП на 2020 рік - впаде на 5%
Цензор.нет
"Про темпи падіння реального ВВП в базовому та песимістичному сценарії вона нічого не сказала", – наголосив він, показавши приріст реального ВВП графічно.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Компанієць висловив думку, що влада в Україні вирішила "кинути" пенсіонерів на підвищення пенсій. Воно мало відбутися у березні 2020 року.
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