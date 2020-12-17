Комітет Ради відхилив кандидатуру Вітренка: рішення ухвалять в залі

Кандидатуру ексменеджера "Нафтогага" Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики України не підтримав профільний комітет. Рішення ухвалять в залі парламенту.

Про це стало відомо за підсумками засідання комітету з питань енергетики та ЖКГ 17 грудня. Засідання транслювалося на сайті Верховної Ради. Незважаючи на те, що абсолютною більшістю голосів членів комітету Вітренка не підтримали, його призначення будуть голосувати в залі парламенту.

Як повідомляють співрозмовники OBOZREVATEL в Кабміні, Вітренко напередодні голосування отримав премію на свій рахунок в Ощадбанку, ua833226690000026208003207069, ІСН 2801904511 Вітренко Ю. Ю. – 7,290 млн доларів "чистими" (без урахування податків) – це близько 170 млн грн.

Незважаючи на збитки "Нафтогазу" в розмірі 19 млрд грн, у бюджеті знайшли понад 200 млн грн на виплату премії для Вітренка. Водночас у головному фінансовому документі не заклали гроші для потрібного підвищення зарплат медикам.

Другу частину своєї премії в розмірі понад 94 млн грн (на момент призначення виплати еквівалент 4 млн доларів) колишньому менеджеру не виплачували майже протягом року. Однак напередодні узгодження його кандидатури на позицію міністра енергетики питання розв'язалося. Втрутився Офіс президента – і гроші відразу ж знайшлися.

І це в умовах, коли Кабінет міністрів не знайшов грошей ні на підвищення мінімалки з липня 2021-го до 6,5 тис. грн, ні на підвищення окладів учителів, як це планували раніше, ні на підвищення зарплат медиків, як того просив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Зазначимо, що водночас українські лікарі в середньому заробляють близько 8 тис. грн. Тобто замість одного Вітренка можна було виплатити середню зарплату 25 тисячам лікарів!

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