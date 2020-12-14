Коля Тищенко ("Оболонський") допомагає Молчановій захопити ринок "Столичний". Розкрито "кримську схему"

"Кримська команда" Влади Молчанової під прикриттям народного депутата Миколи Тищенка (він же "Коля Оболонський") намагаються віджати найбільший в Україні продовольчий ринок "Столичний": це підприємство переоформили з використанням відомої схеми рейдерського захоплення.

Про це OBOZREVATEL розповіли адвокати, які представляють інтереси ринку "Столичний" в судах. Як пояснюють юристи, схема виглядає так: офшорні компанії, які не мають стосунку до "Столички" (серед них Переблю, Намбул Холінг ltd) підписали між собою мирний договір погашення неіснуючого боргу з компанією "Гудлайт". За нібито існуючого боргу в 2 млн доларів остання компанія погодилася виплатити 10 млн доларів, але не грошима, а часткою в компанії "Аграрний маркетинговий центр (АМЦ)" (їй належить 77,5% "Столичного"). Водночас справжній власник АМЦ грошей жодної з названих структур не має і до судової угоди, ясна річ, стосунку не мав.

Макарівський суд у Київській області, який територіально не стосується ринку, на основі фіктивних документів вирішив передати 70% у статутному капіталі АМЦ офшорки, а заодно – і частку в ринку.

"Суд вніс до реєстру судових рішень назву компанії з помилкою, щоб вчасно не можна було виявити рішення, а рейдери взяли представником людину, яка прописана в Криму і не перетинала кордон. Зробили все, щоб ми вчасно не помітили цього рішення, а потім – викликати "представника" до суду", – розповідають юристи.

Переоформлення мало ознаки фіктивності і ось чому:

сторону, яка представляє ринок "Столичний", з матеріалами справи не ознайомили і не залучили третьою стороною;

компанію, яка нібито в рахунок боргу намагається забрати собі ринок, представляв житель Криму, який за нашою інформацією навіть не перетинав кордон;

нотаріуска, яка внесла до реєстру дані про нового власника, переселенка з Криму, вона не перевірила необхідні документи;

чоловік Влади Молчанової, яка намагається захопити ринок, був міністром юстиції Криму і, очевидно, отримав там репутацію відомого рейдера;

до моменту здійснення реєстраційних дій вже було розпочато кримінальне провадження, і поки розслідування не завершено, змінювати власників компанії було не можна;

боргу, за який намагаються забрати ринок, насправді не існувало;

рішення ухвалив суд у смт Київської області, а сам документ не публікували майже місяць, поки не минув строк позовної давності.

Суддя Макарівського райсуду Наталія Мазка, яка вже притягувалась до дисциплінарної відповідальності. Цього разу вона ухвалила рішення у справі:

– не вивчивши всі матеріали;

– не заслухавши другу сторону спору;

– не звернувши увагу на те, що у справі вже йде кримінальний розгляд і вона може стати учасницею рейдерського захоплення.

У правовій країні пані Мазка змінила б мантію судді на тюремну робу і, очевидно, такі ж перспективи можуть чекати її і в Україні.

Нотаріуска Ніно Барамія, яка фактично провела "чорну реєстрацію". З погляду закону вона:

– не перевірила і вимагала всі документи для зміни власника,

– провела реєстрацію під час кримінального провадження, що заборонено. Вона, як стало відомо OBOZREVATEL, до Києва переїхала з Криму кілька років тому, як і чоловік Молчанової.

Якщо пані Барамії пощастить, то вона може сидіти в одній камері з суддею Мазкою, – іронізують юристи ринку.

Влада Молчанова зі своїм чоловіком, ексміністром юстиції Криму Сергієм Коровченком. У ЗМІ, як уже писав OBOZREVATEL, його називають відомим рейдером. У рейдерстві неодноразово вже звинувачували і Владу Молчанову (власниця StolitsaGrouр). Саме на її компанію намагаються переоформити ринок. Водночас вона володіє зараз маленькою часткою (близько 20% ринку) "Столичного" і, очевидно, хоче захопити все підприємство.

Микола Тищенко ("Оболонський"), тому що, як розповідають незв'язані між собою джерела, особисто "кришує" Молчанову і допомагає їй "віджати" ринок. Саме Тищенко, за інформацією OBOZREVATEL, використовуючи схеми Андрія Добвенка (якого називали головним чорним реєстратором), тисне на Мін'юст, вимагаючи від міністра Дениса Малюськи не скасовувати "чорну" угоду.

Виходить, Владу Молчанову в її угоді супроводжує два "чорних яструбів": це "кримський" чоловік Сергій Коровченко з його зв'язками і схемами, а також Коля Оболонський, який вирішив з рестораторів перейти в "базарники". Тільки ці панове ніде реально не світяться, а ось реєстратору, судді і Денису молюсків реально доведеться відповідати перед законом за сприяння в розкраданні власності.

Влада Молчанова – міноритарний власник ринку, при цьому 77,5% підприємства належить Олександру Стельмаху ( "Аграрний маркетинговий центр"). Незважаючи на це, з 2011 по 2019 рік Молчанова через свого директора Олексія Чумака самостійно керувала ринком, розповів OBOZREVATEL заступник гендиректора підприємства Дмитро Долгушевскій.

За цей час Стельмах не отримав ні копійки дивідендів. Тоді він вирішив зробити аудит і змінити керівництво. В результаті за 10 місяців 2020 року доходи ринку збільшилися на 23% – зі 133 млн грн до 169,5 млн грн. Паралельно на 19% зменшилися витрати – зі 122,6 млн грн до 102,5 млн. Операційний прибуток зріс в 6,2 рази: з 10,7 млн грн до 66,9 млн. Зростання досяг 56,2 млн грн.

Молчанова ж знову намагається захопити ринок, але на цей раз для цього намагається відібрати частку Стельмаха, який є кінцевим власником "Столичного". Для цього використовує раніше відомі схеми рейдерських захоплень.

І мова йде одному з найбільших підприємств, площа ринку становить 160 га. Це більше, ніж площа одеського "Сьомого кілометра".

Адвокати ринку вже подали апеляцію, а також звернулися до правоохоронних органів з вимогою притягнути до відповідальності всіх учасників рейдерського охоплення. OBOZREVATEL також продовжує стежити за розвитком ситуації, а також звертається в ГПУ і Мін'юст з вимогою вмішати в справу і дати правову оцінку, залучити всіх відповідальних до кримінальної відповідальності.