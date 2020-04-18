Коли мине криза в Україні: в МВФ опублікували обнадійливий прогноз

В Україні криза закінчиться вже у 2021-му. Після спаду економіки ВВП може вирости відразу на 3,6%.

Такий прогноз склали в МВФ, повідомляється у матеріалі OBOZREVATEL. Ми постраждаємо сильніше, ніж більшість сусідніх країн, йдеться у звіті МВФ. Бюджет України переписали з огляду на те, що падіння становитиме 3,9%. Фонд упевнений, що реальна ж рецесія буде 7,7%. Для порівняння, Білорусь впаде на 6%, Росія – на 5,5%, Польща – на 4,6%, Хорватія – на 9%, Португалія – на 8%.

Якщо такий прогноз для нас виявиться правильним, цю кризу переживемо легше, ніж попередні. У 2015-му ми знизилися на 9,8%, у 2009-му – на 15,1%, а у 1994-му – на 22,8%.

Але й тут є гарна новина. МВФ очікує, що вже у 2021-му економіка України зросте на 3,6%. Тобто криза масштабна, але коротка. Вперше проблеми в економіці виникли не через структурні економічні негаразди, занепад ринків і накопичені дисбаланси, а через поширення вірусу і карантин.

Навіть більше, відновляться всі, а не тільки Україна. "Прогнозується скорочення доходів на душу населення більш ніж у 170 державах. Очікується, що як країни із розвиненою економікою, так і з ринком, що формується, і країни, що розвиваються, частково відновляться у 2021 році", – йдеться у звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна отримати від МВФ 8 млрд доларів у рамках нової трирічної програми. Заради цього Верховна Рада має ухвалити закон про банки і запустити ринок землі.

Раніше глава НБУ Яків Смолій заявив, що Україна практично повністю виконала свої зобов'язання перед МВФ за новою програмою.

У МВФ заявили, що в разі ухвалення Україною законів про банки і про земельну реформу країна отримає навіть більший кредит, ніж передбачалося.