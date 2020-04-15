Коли закінчиться криза в Україні та до чого призведе падіння: економісти озвучили страхітливі прогнози

Українська економіка в 2020-му може впасти удвічі сильніше, ніж планував Кабмін. Водночас ситуація з безробіттям досягне величезних масштабів. Про це йдеться в оновленому звіті МВФ.

Детальніше про те, що чекає економіку України та світу цьогоріч, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Невже все справді так погано?

Гарна новина – вже у 2021-му МВФ очікує зростання світової економіки на 5,8% (буде підйом і для України, але про це пізніше). Погана ж новина полягає в тому, що 2020 рік може виявитися найгіршим за багато десятиліть. Світова економіка скоротиться на 3%. Наприклад, під час світової фінансової кризи в 2009-му рецесія склала всього 0,1%. Тобто ситуація буде в 30 разів гіршою.

МВФ

Цей сценарій – базовий. Він передбачає, що пандемія коронавірусу закінчиться в другій половині 2020-го. Що означає таке падіння? Скорочення робочих місць, закриття підприємств, зростання чисельності злиденних громадян, падіння добробуту всього населення планети. Фонд уже назвав цю кризу найбільшою з часів Великої депресії (1929-1939 роки).

"Ця криза не має аналогів, існує значна невизначеність щодо її впливу на життя людей і їхніх джерел прибутку. Багато що залежить від епідеміології вірусу, ефективності заходів стримування, а також від розробки терапевтичних засобів і вакцин, які важко передбачити", – стверджують у МВФ.

Що чекає Україну?

Ми постраждаємо сильніше, ніж більшість сусідніх країн, йдеться в звіті МВФ. Бюджет України переписали з огляду на те, що падіння становитиме 3,9%. Реальна ж рецесія, впевнені у МВФ, буде 7,7%. Для порівняння, Білорусь впаде на 6%, Росія – на 5,5%, Польща – на 4,6%, Хорватія – на 9%, Португалія – на 8%.

Якщо такий прогноз для нас виявиться правильним, цю кризу ми переживемо легше, ніж попередні. У 2015-му ми знизилися на 9,8%, в 2009-му – на 15,1%, а в 1994-му – на 22,8%.

Але й тут є хороша новина. МВФ очікує, що вже в 2021-му економіка України зросте на 3,6%. Тобто криза масштабна, але коротка. Вперше проблеми в економіці виникли не через структурні економічні негаразди, занепад ринків і накопичені дисбаланси, а через поширення вірусу і карантин.

Навіть більше, відновляться всі, а не тільки Україна. "Прогнозується скорочення доходів на душу населення більш ніж у 170 державах. Очікується, що як країни з розвиненою економікою, так і з ринком, що формується, і країни, що розвиваються, частково відновляться у 2021 році", – йдеться в звіті.

Хто залишиться без роботи?

В Україні вже зараз кількість зареєстрованих випадків безробіття зросла вдесятеро, розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 15 квітня. "Кількість безробітних, зареєстрованих зараз, збільшується і різко зросла майже вдесятеро, як порівняти з тими цифрами, що існували перед введенням карантину", – сказав прем'єр-міністр.

Станом на 13 квітня кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, становить 387,5 тис. осіб, що на 70 тис. (або на 22%) більше за показник на цю ж дату минулого року.

Але це тільки початок, припускають у Міжнародній організації праці. Згідно з прогнозами, у другому кварталі 2020 року криза, пов'язана з пандемією COVID-19, призведе до скорочення на 6,7% загальносвітового обсягу робочого часу, що еквівалентно повному робочому часу 195 мільйонів працівників.

Серйозних втрат зазнають групи держав із різними рівнями доходів, але найбільшою мірою це стосується країн із рівнем доходів, що вищий за середній (7%, або повний робочий час 100 млн працівників). Це набагато перевищує за масштабами наслідки фінансової кризи 2008-2009 років.

За оцінками МОП, найбільше постраждають сфери:

готельний бізнес;

громадське харчування;

обробна промисловість;

роздрібна торгівля;

комерційна і адміністративна діяльність.

"Як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються, працівники та підприємства опинилися перед лицем катастрофи, – заявив генеральний директор МОП Гай Райдер. – Ми повинні діяти швидко, рішуче та всі разом. Від того, наскільки безпомилковою та оперативною буде наша реакція, залежить, виживемо ми чи зазнаємо занепаду".

Може бути ще гірше

Пандемія може не відступити в другій половині цього року, що спричинить збільшення тривалості стримування, погіршення фінансових умов і подальше руйнуванням глобальних ланцюжків постачань.

В такому разі, вважають у МВФ, світовий ВВП падатиме ще більше: додаткові мінус 3% в 2020 році, якщо пандемія буде більш тривалою цього року; а якщо пандемія продовжиться в 2021 році, економіка може впасти додатково на 8%.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!