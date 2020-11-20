Клоуни доцарювалися: в казначействі грошей немає

Михайло Бродський Mакроекономіка 22:06, 20.11.2020 Оновлено: 22:10, 20.11.2020

Сьогодні зіткнувся з проблемою в казначействі: у них немає грошей. Федерація баскетболу поклала платіжку на 2 млн гривень, а нас послали.

Ми відправляємо завтра збірну України с баскетболу на відбіркові ігри в Словенію (національну), на чемпіонат Європи і грошей немає.

Я знайду, звичайно, але країна в ж. Схоже, що клоуни доцаювалися. Платять тільки по захищених статтях.

Ще відосікі є, а грошей немає і МВФ не дає. Уряд імпотентів, а прем'єр, рівня глави департаменту.

У Януковича, так все і було, потім Ростов. Зараз ніхто не втече, я впевнений.

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