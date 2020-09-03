Казанський порівняв успіхи економіки "ДНР" і підконтрольної частини Донецької області: де заробили більше

"Влада ДНР" заявила, що "республіка" за перші шість місяців 2020 року експортувала товарів приблизно на $257 млн. Однак у частини Донецької області, що підконтрольна Україні, цей показник виявився у 6 разів вищим.

На повідомлення у ЗМІ "ДНР" у Twitter звернув увагу блогер Денис Казанський. Він зазначив, що в "ДНР" говорять про експорт "до країн Європи і Азії", але по факту мова йде про те, що що вивезли у Росію.

"Для порівняння, підконтрольна Україні Донецька область за той же період експортувала на $1,8 млрд. У 6 разів більше. Експорт Полтавської області за той же період – $949 млн", – підсумував Казанський.

Обсяг експорту з "ДНР". Twitter / Денис Казанський

Обсяг експорту підконтрольної частини Донецької області. Twitter / Денис Казанський

Казанський розповів про експорт з "ДНР". Twitter / Денис Казанський

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окупованих частинах Луганської та Донецької області з приходом "ЛДНР" ціни на квартири перестали в порівнянні з довоєнними ціни впали в 3-4 рази.

В окупованій терористами "ДНР" Горлівці, яка до війни мала потужні заводи, місцевим жителям тепер пропонують їхати на роботу в Росію – збирати яблука.

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