Коронавірус продовжує крокувати по Україні, щодня встановлюючи рекорди за кількістю хворих. Люди налякані. Влада безпорадна, а її дії хаотичні, не систематизовані і часто суперечать один одному. Одні чиновники говорять про необхідність введення надзвичайного стану, інші – про карантин вихідного дня, треті – про те, що локдаун остаточно доб'є економіку, що і так б'ється в передсмертних конвульсіях.

Кілька моїх знайомих перехворіли коронавірусом і розповідали про всі перипетії діагностики та лікування. Безкоштовний тест пройти практично нереально до тих пір, поки симптоми не стануть загрозливими. Швидка допомога приїжджає тільки після того, як з використанням ненормативної лексики роз'яснюєш диспетчеру необхідність її приїзду і наслідків її відсутності. Я вже не кажу про відвідини і стояння в чергах в лікарнях і лабораторіях людей, заражених коронавірусом. І все це в Києві - столиці! Що твориться в більш віддалених регіонах країни навіть страшно уявити!

Згадала, що для боротьби з коронавірусом в нашій країні був створений Коронавірусние фонд. Нещодавно я вже розбиралася з його використанням, тому вирішила подивитися, що змінилося.

Отже, Коронавірусние фонд, як і раніше, становить близько 66 млрд.грн. Станом на 08.10 витрачено 29,2 млрд. грн., що становить 44,24%.

13,57 млрд. грн. з цих 29,2 витрачено на ... .ремонт доріг !!! Ще 6,7 млрд. Грн. витрачено на фінансову допомогу фонду соціального страхування на випадок безробіття, 2,44 млрд.грн. – на доплати військовослужбовцям і поліцейським, 1,72 млрд.грн – на фінансову допомогу фонду соціального страхування (в т.ч. лікарняні), 1 млрд. Грн. – на різні потреби, безпосередньо не пов'язані з боротьбою з коронавірусів. Разом: 25,43 млрд.грн. з 29,2 витрачено на різні потреби, але не на пряму боротьбу з коронавірусів.

Решта 3,77 млрд.грн. витрачено на будівництво і ремонт опорних лікарень і приймальних відділень (1.7 млрд. грн.), на доплату мед.робітникам (1,5 млрд.грн.) та на забезпечення лабораторій МОЗ та придбання засобів захисту (0,6 млрд. грн.). На покупку апаратів ШВЛ не витратили ні копійки.

Вдумайтеся, як країна, що витрачає кошти з Коронавірусного фонду на дороги, може перемогти коронавірус?

У мене, напевно, можуть полетіти каміння: мовляв, критикуєш – пропонуй. Тому викладу свою думку з приводу механізму боротьби України з коронавірусом, абсолютно не претендуючи на те, що воно правильне.

Я практично впевнена, що всі локдауни, карантини вихідного дня і надзвичайні стани не приведуть до поліпшення ситуації із захворюваністю, а економіку просто доб'ють. Також, розуміючи, що вірус поширюється в тому числі і безсимптомними хворими, припущу, що перехворіє велика частина населення. Відповідно, країна повинна бути готова до такого розвитку подій. А це означає, що той унікальний спосіб боротьби з коронавірусів за допомогою ремонту доріг, розроблений нашим урядом, не дієвий! Значить, вистачить витрачати гроші на дороги! Необхідно кошти Коронавірусние фонду витрачати виключно на діагностику і боротьбу з коронавірусів! Необхідно максимально тестувати населення, незалежно від наявності симптомів! Причому безкоштовно! Також необхідно максимально оснастити лікарні необхідним обладнанням. Ну і звичайно ж, найголовніше, необхідно стимулювати медиків: їм потрібно створити відповідні умови праці та оплат! Чи не обіцяти, а доплатити!

А ще необхідний системний підхід. Досить хаотичних дій! Досить залякувати людей! Необхідно зробити так, щоб люди розуміли, що влада знає, що потрібно робити, могли довіряти і були впевнені, що вони платять податки не дарма!

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.