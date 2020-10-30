Какую цель преследовало заявление Премьер-министра в начале октября о том, что через 15 лет придется либо повысить в 2 раза отчисления ЕСВ, либо прекратить выплату пенсий?

Ведь, услышав это, бизнес свернет все свои долгосрочные программы, если такие еще остались, а потенциальные инвесторы станут бояться еще больше, чем сейчас, дикую страну, которая на государственном уровне профукала (=украла) всё, что ей доверили будущие (да и сегодняшние!) пенсионеры, вынужденные в свое время довериться хищному государству, которое их ограбило, о чем оно и сообщило, как ни в чем не бывало, устами главы правительства, причем столь невозмутимо, как будто ни это государство, ни это правительство — со всеми их правопреемственностями, включая, между прочим, и ответственность,— тут вообще совершенно ни при чем.

А будет ли это заявление стимулировать тех, кто еще работает, работать легально???

Особенно тех, кто моложе 45??? Которые, несмотря на 22%-ный ЕСВ, начисляемый на их зарплату, хотя эти деньги могли бы идти им непосредственно, а не на их будущую пенсию, теперь, как выяснилось, пенсию эту и не увидят???!!!

Кстати, именно на них, не желающих доверять государству-грабителю, и еще и сваливают вину!

(Дескать, виноват не вор, укравший то, что ему доверили, а те, кто сейчас ему не доверяет, это всё видя! А то б, мол, вор из этих новодоверенных денег — по принципу финансовой пирамиды типа "МММ" — всё бы вернул старым за счет новых!)

Тотальный переход/перевод в тень тех, кто еще до сих пор почему-то не там, масштабный инвестиционный отток оставшихся экономических камикадзе, уведомленных об угрозе резкого всплеска фискальной нагрузки и убедившегося в полной безответственности государства за всё, что оно украло,— единственный предстоящий итог откровений Премьера.

Сказав "или рост ЕСВ, или прекращение пенсий", Украина лишилась доверия — уже без всяких "или" — И будущих пенсионеров, И бизнеса! Ведь заявлено это было не журналистом дядей Васей, а главой правительства!!!

Когда осенью 2004-го готовящийся к уходу Президент объявил, что вот-вот будет банковский кризис, он, кризис, грянул чуть ли не на следующий день — уже просто из-за доверия к Президенту: раз говорит — значит знает! Люди массово кинулись забирать деньги из банков, и только грамотная (не столько законная, сколько абсолютно необходимая) реакция и. о. главы НБУ предотвратила тогда непоправимое.

И снова — расшатываем сверху?

В наше-то военно-коронавирусное время?

О том, как грамотно и поэтапно "соскочить" с действующей "солидарной" пенсионной системы (работающей еще "по Бисмарку") на накопительную, я писал неоднократно. Но государству оказалось проще объявить себя банкротом.

"Э, оставшиеся те, кто верит, прекратите верить — ничего не получите!" — это было кому-то нужно???

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