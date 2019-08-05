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Кабмін Зеленського готується внести в Раду новий бюджет: названо дату

1.6т Читати матеріал російською

У партії "Слуга народу" сподіваються, що проект бюджету України на 2020 рік новий Кабінет міністрів представить Верховній Раді до 15 вересня.

Про це заявив майбутній народний депутат від команди влади Данило Гетманцев, повідомляє "Інтерфакс-Україна". "До 15 вересня, очікуємо, що новий уряд внесе до парламенту бюджет", — передає агентство.

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Кабмін Зеленського готується внести в Раду новий бюджет: названо дату

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий склад Кабінету міністрів України буде сформований у перших числах вересня, коли почне роботу нова Верховна Рада.

Також нова влада виконає рішення нинішнього Кабінету міністрів і підніме зарплати вчителям у 2020 році, хоча це загрожує "діркою в бюджеті на 25 млрд гривень".

Водночас українські чиновники тільки за 2018 рік неефективно використовували приблизно 17 млрд грн. Крім підозрілих закупівель та відсутності контролю, в окремих міністерствах викрили злочинні схеми: придбання квартир для військових "на папері", договори з сумнівними фірмами.

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Тема
Держбюджет-2020
Місце
Україна
Теги
бюджет Кабінет Міністрів України Партія "Слуга народу"
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