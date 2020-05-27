Кабмін вирішив створити нове міністерство і перейменував Міненерго

Кабінет міністрів ухвалив рішення створити окреме Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів.

Про це заявила в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Бусловец. Її відомство перейменували в Міністерство енергетики, а також у нього забрали функції, пов'язані з екологією. .

"Інституційна спроможність діючого міністерства виключає належний рівень формування і реалізації державної політики", – сказала Буславец.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що попереднє об'єднання відомств не дало того ефекту, якого очікувалв влада. "Для мене було дивним, коли я потрапив на перші засідання Кабінету міністрів, коли міністр енергетики спочатку доповідав про стан справ у атомній енергетиці, потім про вугільну галузь, а потім про червонокнижні рослини та вилов мотиля. Відтоді я став прихильником того, що екологією повинен займатися професійний еколог, якому це близьке і який цим живе", – заявив Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль у першому ж виступі у Верховній Раді пообіцяв підвищити пенсії та знизити зарплати міністрів. Фактично виправив "помилки" свого "попередника", на які вказав президент Володимир Зеленський. Слухняний і виконавчий – такими словами Шмигаля характеризує більшість його знайомих.

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