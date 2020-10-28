Кабмін виділив безробітним 1,3 млрд грн з фонду COVID-19

Юрій Сергієнко Mакроекономіка 20:14, 28.10.2020

Кабінет міністрів виділив майже 1,3 млрд грн з фонду COVID-19, які будуть спрямовані на бюджетні програми по безробіттю.

Із зазначеної суми 1,2 млн грн підуть на забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю і 80 млн будуть спрямовані на доплати по частковому безробіттю, повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства.

"Для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю виділені кошти на суму майже 1 200 000 грн (1198 772,6 тис. грн). Для виплат допомоги по частковому безробіттю на період карантину – кошти на суму 80 млн грн", – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що за весь час карантину було виплачено понад 10 млрд грн допомоги по безробіттю.

"Додаткові кошти в сумі 1,3 млрд грн дозволять в подальшому безперебійно виплачувати допомогу тим, хто зараз опинився в складному становищі", – пояснили у відомстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Камбін виділив додаткові 2 млрд гривень з "Коронавірусние" фонду для працівників Нацполіціі, задіяних в боротьбі з COVID-19.

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