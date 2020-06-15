Кабмін Шмигаля опублікував оновлену програму діяльності уряду

Кабмін України опублікував доопрацьовану програму дій уряду зі стимулювання економіки України.

Документ оприлюднено на сайті уряду. "Це реакція Уряду на ряд проблем, які постали перед нашою країною, а також порядок денний діяльності на середньо- та довгостроковий період для забезпечення економічного розвитку та, як наслідок, підвищення благополуччя населення", – сказано у тексті.

Уряд Шмигаля зазначив, що Україна має три виклики:

російська агресія;

пандемія COVID-19;

економічна криза.

Також КМУ підтвердив незмінний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України.

Ключові напрямки Програми стимулювання

Забезпечення адаптивного карантину. Стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. Забезпечення зайнятості та державних замовлень. “Регуляторна гільйотина”. Оптимізація податкового навантаження та адміністрування. Перезапуск промислового сектору. Вихід з енергетичної кризи та розвиток енергетичного сектору. Реформування транспорту та інфраструктури. Розвиток міжнародної торгівлі. Цифрова трансформація та розвиток IT сектору.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін України розробив програму виходу держави з коронакризи. Це робитимуть, полегшуючи роботу бізнесу та знижуючи податки.

Верховна Рада 4 червня відправила на доопрацювання програму дій уряду зі стимулювання економіки України. Вона розрахована на три роки й містить приблизно 230 пунктів.