Кабмін презентує в Раді новий бюджет: що насправді ухвалять нардепи

У Верховній Раді 20 вересня презентують проект бюджету країни на 2020 рік. Істотну частину положень перепишуть за наступні кілька місяців. Документ практично одноосібно розробило Міністерство фінансів ще при минулому уряді.

Про те, чого чекати українцям від нового бюджету і чому всі озвучені показники ще можуть змінитися – OBOZREVATEL.

Бюджетна хронологія:

20 вересня – бюджет презентують в Раді;

до 1 жовтня – розглянуть в комітетах;

до 15 жовтня – підготують висновки і пропозиції;

до 18 жовтня – бюджет розглянуть в першому читанні;

до 21 жовтня – 3 листопада – Кабмін підготує редагування;

до 3 листопада – Кабмін підготує документ до другого читання;

до 1 грудня – документ ухвалять у другому читанні.

Також варто відзначити, що в чинному документі не враховано жодної з обіцянок уряду. Його цілком готував Мінфін. Тому головне, що внесли – витрати на держборг. Навіть динаміка ВВП – 3,3%, хоча уряд обіцяв зростання економіки в наступному році на рівні 5%. До другого читання документ можуть кардинально переписати.

Якщо запропонований проект бюджету на 2020 й ухвалять в чинній редакції, українських пенсіонерів чекає цілий ряд неприємних сюрпризів. По-перше, грошей на компенсацію дефіциту не вистачить. Значить, під загрозою опиниться і стабільна виплата коштів.

Наприклад, в 2019-м з бюджету фактично повинні направити до Пенсійного фонду 175 млрд грн. А на 2020-й передбачили всього 172,5 млрд грн. Другий неприємний сюрприз – перерахунок пенсій у березні 2020 го (про який раніше писав OBOZREVATEL), підвищення для силовиків з 1 січня наступного року з таким фінансуванням може провалитися.

Але проблеми можуть виникнути не тільки в українців на заслуженому відпочинку, але і у працюючих. Вже з 1 січня 2020 року, згідно з рішенням минулого складу Кабміну, зарплати вчителів повинні були підвищити. На це з бюджету довелося б витратити близько 15 млрд грн. Однак в підготовленому документі виділили всього 7 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, проект державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 гривень – до 4723 гривень.

Одночасно з цим будуть підвищені і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою. З 1 січня наступного року вони повинні вирости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж в 2019 році.

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