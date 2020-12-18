Кабмін не знайшов грошей на вакцини й зарплати медикам, але збільшив свій бюджет на машини, картини й папір

Кабінет міністрів у бюджеті України на 2021-й не виділив грошей ні на значне підвищення зарплат медикам, ні на потрібну кількість вакцин, ні навіть на осучаснення пенсій. Замість цього уряд підняв витрати на Раду, свій власний Секретаріат й Офіс президента.

Якби влада, навіть не збільшуючи доходи, скоротила власні "хотілки", українці змогли б наступного року не залишитися без вакцин, а медики б не втекли з країни через злиденні зарплати.

Про те, як можна знайти гроші на медицину, скоротивши роздуті бюджети органів влади, читайте в серії матеріалів OBOZREVATEL. Цього разу ми розповімо про те, скільки грошей "проїдає" Кабмін.

На підвищення зарплат медиків, як того просив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, Кабмін грошей не знайшов. А в ситуації, коли від вакцинації населення залежить майбутнє всієї країни, виділили суму, якої в найліпшому разі вистачить на 10% населення. Якби Кабмін перестав оплачувати ланчі, купувати картини, тонни паперу, не тримав би цілий автопарк і не став би підвищувати свій бюджет, витрати можна було скоротити приблизно на 500 млн грн.

Цих грошей вистачило б:

на 71 тис. середніх зарплат лікарів;

майже на 500 тис. доз вакцини від коронавірусу.

Якщо у 2020-му українці заплатили уряду 2,2 млрд, то у 2021-му сума збільшиться на 200 млн грн. Зважаючи на закупівлі, Кабмін тим і зайнятий, що друкує документи й робить копії.

На папір витрачають мільйони (!), і стільки ж – на ремонт і обслуговування копіювальної техніки. Наприклад, 1,3 млн грн витратили на офісний папір тільки в жовтні. І це в умовах, коли в тій же будівлі Кабміну працює ціле міністерство цифровізації, а за кожним робочим столом встановлено комп'ютер. Досить усього лише перевести документообіг в електронний формат, щоби заощадити щонайменше близько 10 млн грн на рік.

Але якщо папір можна назвати виправданою витратою, то, наприклад, картина з бурштину за 50 тис. грн викликає питання. Тоді як у країні досі діють незаконні угруповання, які видобувають бурштин без сплати податків, не дотримуючись технічних вимог, не піклуючись про збереження довкілля, у Кабміні вирішили, що без картини з бурштину офіційний прийом прем'єр-міністр провести не може.

Багатомільйонні бюджети розмиваються дрібними витратами: сотні тисяч – на годинник, десятки тисяч – на картини, мільйони – на папір. Навіть діловий ланч обходиться бюджету в копієчку. Наприклад, віцепрем'єрка Ольга Стефанішина "наїла" разом із послом Канади 4,2 тис. грн. Саме в таку суму обійшовся ланч на двох у ресторані. І це тоді, коли український лікар заробляє таку суму за два тижні роботи в держлікарні.

Ще понад 130 млн грн витратять на інформаційний супровід! Якщо відмовитися від інформаційних кампаній, а замість них налагодити комунікацію з журналістами, не замовляти рекламу й не оплачувати газети, можна заощадити щонайменше 100 млн грн.

Як змінили бюджет на Кабмін:

Господарсько-фінансовий департамент:

у 2020-му було 2,2 млрд грн;

у 2021-му буде 2,4 млрд грн;

на Секретаріат:

у 2020-му було 959 млн грн;

у 2021-му буде 1,09 млрд грн;

на обслуговування Кабміну:

у 2020-му було 776,8 млн грн;

у 2021-му буде 871,4 млн грн;

на інформаційний супровід:

у 2020-му було 113,4 млн грн;

у 2021-му буде 132,5 млн грн.

Кабмін містить цілий автопарк.

У кожного міністерства є власний автопарк, окремо ж є свій гараж і в Секретаріату Кабміну. У ньому 26 різних автомобілів. Для високопоставлених чиновників – автомобілі Mercedes різного класу, а у разі, якщо потрібно перевозити делегації – автобус.

Mercedes-Benz Е-клас – 2 автомобілі;

Mercedes-Benz Про 350 (автобус) – 1;

Mercedes-Benz Vario – 1;

Mercedes-Benz Vito – 1;

Mercedes-Benz S-клас – 11;

Toyota Land Cruiser 100 – 1;

Toyota Coaster – 1;

Toyota Land Cruiser 200 – 1;

Mercedes-Benz S600 – 1;

Toyota Land Cruiser – 1;

Mercedes-Benz S600 – 1;

ЛАЗ 5208DL – 1;

Nissan Teana – 1;

Opel Vectra – 1;

Opel Omega – 1.

На обслуговування автопарку, купівлю палива, зарплати витрачають мільйони гривень на рік. Що цікаво, багато високопоставлених працівників уряду самі зізнаються, що користуються автомобілями вкрай рідко: уранці водій забирає з дому і привозить на роботу, а ввечері – доправляє назад. "Вибираються" на конференції, наради чиновники не часто. Ба більше: від будівлі Кабміну швидше дійти пішки як до комітетів Ради, так і до Офісу президента.

Але автопарк усе одно тримають, купують паливо, платять за ремонт й обслуговування. Наприклад, тільки на техобслуговування витрачають понад 800 тис. грн, а на паливо й шини – мільйони.

Можливо, щоб про медиків дбали так само, як і про фізосіб-підприємців, їм теж потрібно вийти під Кабмін або парламент і добиватися справедливих зарплат. Але якщо "ФОПи" можуть легко зібратися й хоч увесь день провести на вулицях, медики рятують життя в умовах, коли країну охопила пандемія, і не можуть просто так покинути свої робочі місця.

Якщо влада справді є "слугою" народу, то зараз найкращий час це довести – розробити правки до бюджету, урізати всі "надмірності" та своїм прикладом довести, що життя і здоров'я українців важливіші, ніж розкішний автопарк або картини з бурштину.