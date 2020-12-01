В Україні запропонують новий локдаун: у Кабміні назвали дату розгляду питання

Міністерство охорони здоров'я України 2 грудня надасть уряду висновки стосовно введення карантину вихідного дня. Після цього Кабмін буде ухвалювати рішення щодо введення повного локдауну.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів міністр КМУ Олег Немчінов, коментуючи можливість введення локдауну. "Я думаю, що завтра ми будемо бачити пропозиції МОЗ і відповідно до цього будемо ухвалювати рішення (про введення локдауну – Ред.)", – сказав Немчінов.

Водночас він не виключає припинення економічної активності в Україні. "Але воно може бути скориговано за підсумками тієї чи іншої галузі. Це стосується як креативної галузі, так й інших якихось речей", – додав міністр Кабміну.

Відзначимо, від того, як швидко введуть локдаун, залежать життя українців. Розглянемо два варіанти.

Перший: локдаун введуть тільки з 25 грудня. Унаслідок, якщо нинішня динаміка не буде погіршуватися, уже через тиждень в Україні буде 17,7 тис. нових випадків, а до 25 грудня – уже 30,5 тис. на день.

Результат: щодня від коронавірусу вмиратимуть близько 504 осіб, медикам доведеться вибирати, кому рятувати життя, а загальна кількість смертей збільшиться до 33 тисяч випадків (поки що 12,3 тисячі). До того ж смертність збільшуватиметься, тому що ні кисню, ні місць у лікарнях, ні медичного персоналу не вистачатиме.

Другий: локдаун введуть, наприклад, із 1 грудня. Якщо українці дотримуватимуться обмежень, як це роблять у країнах ЄС, наприклад в Ірландії, уже через тиждень кількість випадків може скоротитися на 45%. Так, статистика може показати всього 6,7 тис. нових випадків коронавірусу. До 25 грудня кількість випадків скоротиться до 2,2 тис. осіб на день.

Результат: замість 504 осіб умиратиме 40 людей на день. Тобто кількість смертей знизиться в 12,6 раза!

Зазначимо, прессекретарка президента Юлія Мендель 30 листопада підтвердила ймовірність локдауну, однак, за її словами, дат ще немає.

Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в грудні локдаун вводити не збираються. Також не планують продовжувати і карантин вихідного дня.

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