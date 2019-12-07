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7 грудня • оновлено в 14:11
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Кабмін буде вимагати 155 млрд у Коломойського за ПриватБанк: Гончарук розкрив плани

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Кабінет міністрів не розглядає можливість повернення ПриватБанку колишнім власникам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. Більш того, з них вимагатимуть повернення витрачених при націоналізації коштва (на покриття "діри" в банку витратили 155 млрд грн).

Про це в інтерв'ю РБК заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. "Ми зробимо все можливе, щоб повернути кошти платників податків, які були витрачені на націоналізацію банку", – повідомив глава уряду. Кабмін не бачить підстав для повернення ПриватБанку колишнім акціонерам.

Кабмін буде вимагати 155 млрд у Коломойського за ПриватБанк: Гончарук розкрив плани

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ПриватБанк незабаром продадуть: кому і коли

Відзначимо, ПриватБанк продадуть тільки міжнародному інвестору (покупця ще не визначили) в 2022 році. Також держава знайде нового приватного власника для Укргазбанку, закриє частину відділень Ощадбанку і продасть 45% його акцій.

Про це йдеться в стратегії розвитку банківського сектора України. Так, критерій для продажу "Привату" – 8,4 млрд грн чистого прибутку. Сумарний дохід для акціонера в період з 2018 по 2022 роки повинен скласти 81 млрд грн (плюс можливі компенсації, отримані в судах від минулих власників).

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

  • Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

  • Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

  • ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

  • Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

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Тема
націоналізація ПриватБанку
Особа
Ігор Коломойський
Місце
Україна
Теги
ПриватБанк банк
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Беню надо вообще за хмары загнать и выдать американским властям, что бы в Украине воздух не портил.
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