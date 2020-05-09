JP Morgan погіршив прогноз щодо економіки України: що буде з курсом

Аналітики банківського холдингу JP Morgan погіршили прогноз щодо падіння економіки України. За підсумками 2020 року вони очікують на зниження ВВП на 5,1% і курс долара в 29 грн/$.

Ціни можуть вирости на 3,7%. У 2021 році зростання економіки може скласти 6,3% при інфляції 6%. Про це йдеться в огляді від 5 травня, повідомив "Інтерфакс-Україна".

Прогноз по економіці України

Це практично вдвічі гірші очікування, ніж були наприкінці березня. Тоді JP Morgan оцінював падіння економіки України в 2,6% з відновленням у наступному році на 5,1%.

Чого чекають від курсу

"Згідно з останнім прогнозом, курс гривні до кінця другого кварталу цього року може ослабнути до 29,5 грн/$, потім зміцнитися до 29 грн/$ на кінець третього і четвертого кварталів і повернутися до 29,5 грн/$ до кінця першого кварталу наступного року", – повідомило агентство.

В кінці березня JP Morgan допускав, що курс на кінець цього року може скласти 28,5 грн/$, на кінець наступного – 29,5 грн/$.

Аналітики банку очікують, що Україна отримає перший транш від МВФ у розмірі $1,75 млрд в кінці травня або, можливо, у червні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВВП України в 2020-му через карантин обрушиться на рекордні за останні п'ять років 5%, при цьому в другому кварталі (з квітня по червень) падіння економіки складе 11%

Через пандемії в світі очікується дефіцит продовольства. А Україна може на цьому виграти, заробивши за рахунок сільського господарства десятки мільярдів доларів.

Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує зростання економіки в 2021 році на 3,6%.

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