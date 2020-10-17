Інвестбанкір спрогнозував зліт курсу біткоїну до мільйона

Колишній керуючий хедж-фонду інвестбанку Goldman Sachs Рауль Пел передбачив світу різке зростання вартості біткоїну: курс може злетіти з 11,3 тис. до мільйона доларів.

В інтерв'ю YouTube-каналі Stansberry Research він заявив, що такого результату можна досягти протягом найближчих п'яти років, передає Лента.ру. За словами Пела, в недалекому майбутньому на біткоїн і інші криптовалюти звернуть увагу багато інституційних інвесторів, що знаходяться в пошуку надійних активів для вкладень в ситуації, коли традиційні "притулкт" перестають виконувати свою функцію.

"Це величезна стіна грошей, і її готові влити в біткоїн. Просто поки що не існує "труби", яка дозволила б швидко це зробити", – зазначив Пел, додавши, що над вирішенням проблеми "працює дуже багато розумних людей". За словами інвестора, попит на криптовалюту здатний істотно підвищити її котирування.

Сам Пел вклав в біткоїн приблизно половину власних заощаджень. "І я навіть роздумую над тим, щоб продати золото, щоб вивільнити кошти для покупки нових біткоїнів", – каже колишній керуючий хедж-фондом.

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