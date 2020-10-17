Інвестбанкір спрогнозував зліт курсу біткоїну до мільйона
Колишній керуючий хедж-фонду інвестбанку Goldman Sachs Рауль Пел передбачив світу різке зростання вартості біткоїну: курс може злетіти з 11,3 тис. до мільйона доларів.
В інтерв'ю YouTube-каналі Stansberry Research він заявив, що такого результату можна досягти протягом найближчих п'яти років, передає Лента.ру. За словами Пела, в недалекому майбутньому на біткоїн і інші криптовалюти звернуть увагу багато інституційних інвесторів, що знаходяться в пошуку надійних активів для вкладень в ситуації, коли традиційні "притулкт" перестають виконувати свою функцію.
"Це величезна стіна грошей, і її готові влити в біткоїн. Просто поки що не існує "труби", яка дозволила б швидко це зробити", – зазначив Пел, додавши, що над вирішенням проблеми "працює дуже багато розумних людей". За словами інвестора, попит на криптовалюту здатний істотно підвищити її котирування.
Сам Пел вклав в біткоїн приблизно половину власних заощаджень. "І я навіть роздумую над тим, щоб продати золото, щоб вивільнити кошти для покупки нових біткоїнів", – каже колишній керуючий хедж-фондом.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Лінія підтримки монети проходить на позначці в 7400 доларів. Якщо ціна опуститься нижче цього рівня, то вона продовжить падати до 7000 доларів.
Водночас венчурний інвестор Тім Дрейпер спрогнозував, що курс біткоїна досягне 250 тисяч доларів. За його словами, криптовалюта має зрости в ціні на 1983% до першого кварталу 2023 року.