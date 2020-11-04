Хто наповнює бюджет України: податкова перевиконала план, а митниця – зібрала менше норми

В Україні бюджет з січня по листопад 2020 року виконали на 89,8%. Податкова, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, збільшила збори на 9,3% до 536,8 млрд грн. При цьому митниця навпаки погіршила показники (вдалося зібрати на 28,1 млрд грн менше, ніж в аналогічному періоді 2019 го) і виконала план всього на 79,2%.

Про це йдеться в даних Державної казначейської служби України. Також виконали план по надходженнях НБУ (зібрали 42,7 млрд грн), інші ж міністерства і відомства наповнили державну скарбницю всього на 59,2 млрд грн, тоді як за планом повинні були 64,1 млрд (план виконали на 92,5%) .

Виконання бюджету України

До речі, в Україні, незважаючи на падіння ВВП в першій половині 2020 року, Державна податкова служба (ДПС) перевиконала план по надходженнях до бюджету. За травень-вересень вдалося не тільки компенсувати відставання, яке утворилося за січень-квітень, а й досягти перевиконання індікатіва. Так, індикатив становив 360,9 млрд грн, а вдалося зібрати 387,3 млрд грн. Ось лише кілька цифр:

ВВП за першу половину 2020 року – мінус 6,7%;

зростання сукупних надходжень платежів, які контролюються ДПС – плюс 11%;

индикатив (січень-вересень 2020 го) – 360,9 млрд грн;

фактично виконано – 387,3 млрд грн;

перевиконання – 26,4 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за підрахунками Державної рахункової палати, Україна в першому півріччі 2020 го не виконала план доходів на 38 млрд грн, або 7,8%.