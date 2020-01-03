Атака США проти Іраку вдарить по цінах на нафту: економіст спрогнозував вартість

Через загострення конфлікту на Близькому Сході, який виник в результаті повітряного удару США по Багдаду, зростуть ціни на нафту. Однак для внутрішнього ринку в Україні поки проблем не передбачається.
Таку думку висловив експрезидент "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук у коментарі OBOZREVATEL.
За його словами, загострення в нафтовидобувних країнах завжди призводять до підвищення цін, однак різкого стрибка очікувати не варто – принаймні, у січні підвищення вартості нафтопродуктів не очікується. Саме зростання ціни він пояснює швидше спекулятивним чинником, ніж економічним.
"Біржові маркери цим скористаються, але знов-таки, це стосуватиметься швидше ф'ючерсів, бо на сьогодні проблем із нафтою у нафтопереробних підприємств Європи і світу немає. Тому я не передбачаю підвищення зовнішньої ціни нафтопродуктів у січні. Бо падає споживання і тому в цей період підвищення цін може призвести до падіння попиту.
Ну і потім будемо спостерігати, наскільки це загострення зачепить нафтовидобувні країни. Хоча біржові маркери використовують навіть необережні висловлювання лідерів країн, тому хорошого для нас очікувати не варто, але й фатальності теж немає", – зазначив експерт.
Ціна на нафту марки Brent
fxclub.org
Також Леонід Косянчук зазначив, що на внутрішньому ринку України поки не бачить особливих проблем.
"У будь-якому разі, ринок України достатньо диверсифікований і з урахуванням того, що гривня тримається, я не передбачаю особливих проблем для внутрішнього ринку. Поки. А далі будемо бачити", – припускає Косянчук.
Зазначимо, що ціна на нафту марки Brent неухильно зростає з моменту загострення на Близькому Сході. Зараз вона виросла на 3,35% і становить $68,42.
Нагадаємо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на на п'ятницю, 3 січня, в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак) загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР), друг президента РФ Володимира Путіна Касем Сулеймані. Про це заявили у Пентагоні, наголосивши, що наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. У відповідь в Ірані вже заявили: за загибель мститимуться, а по американських та ізраїльських об'єктах на Близькому Сході завдадуть ударів.
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