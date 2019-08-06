Хакери Кім Чин Ина атакували біткоїн: криптовалюту вчать зламувати з 10 років

Хакери північнокорейського диктатора Кім Чен Ина атакували японську криптовалютну біржу, зламали біткоїн-аккаунти і вкрали дані користувачів.

Про це повідомляє швейцарське видання Tages-Anzeiger. "Вони крадуть гроші, кібервалюту і навіть роблять атаки на біржі, наприклад, японську Bit-Point, яку минулого місяця обікрали на 32 млн доларів ... Також і за найбільшою атакою на японську біржу Coincheck в минулому році стояла, за даними південнокорейської розвідки, кібербригада, організована Кім Чен Ином. Тоді були вкрадені цифрові монети вартістю близько 500 млн доларів", – йдеться в матеріалі.

За оцінкою Мотохіро Цухія, кіберексперта японського Університету Кейо в Токіо, кіберармія Кіма складається як мінімум з 7 тис. співробітників. Заманюють туди в основному молодих комп'ютерних талантів, які вербують у віці 10 років. У жовтні 2018 року експерти американської компанії Fire Eye, що спеціалізується на кібербезпеці, повідомляли, що північнокорейське хакерське угруповання APT38 за дорученням уряду почало масштабну кібератаку на банки і інститути Азії і Південної Америки і викрало через міжнародну платіжну систему SWIFT близько 100 млн доларів.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!