Гроші МВФ Україна повертатиме з відсотками п'ять років: у Мінфіні розкрили умови

Україна повертатиме кредит МВФ під 2,6% річних, водночас середня ставка для нас становить 2,5%.

Про це виданню The Page повідомили в Міністерстві фінансів. Щодо терміну погашення, то пільговий період триватиме від трьох з половиною років із подальшим погашенням протягом п'яти років.

Однак у міністерстві зазначили, що станом на 28 травня процентна ставка для України становить 2,31%, а в разі траншу вона підніметься до 2,6%. На це впливає розмір базової ставки МВФ, яка змінюється щотижня. Крім того, параметри кредиту не відрізняються від загальних умов, на яких і інші країни отримують кошти від МВФ.

Зауважимо, Україна може отримати перший транш нового кредиту від МВФ уже найближчими тижнями. Загальна сума становитиме $5 млрд, а перша порція позики – $1,9 млрд. У новому меморандумі, як вдалося з'ясувати ЗМІ, прописали необхідність змінити статут "Нафтогазу", закон про банки та процедуру відбору членів Вищої ради правосуддя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав закон, що забороняє повертати банки колишнім власникам. Зокрема, це стосується й ПриватБанку. Цей документ був останньою умовою, яку мала виконати Україна для отримання кредитного траншу від МВФ.