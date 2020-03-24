Зібрали більше, ніж рік тому: економіст пояснив проблему бюджету України

В Україні не виконується план з надходжень до бюджету за березень – незважаючи на те, що збори йдуть більші, ніж рік тому.

Про це повідомив у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Бюджет України

Він нагадав, що в березні цього 2020 року 21 робочий день. При цьому за 14 робочих днів надійшло:

до держбюджету – 53 млрд грн (53,8% від плану). У 2019 за цей період було 51,5 млрд грн;

митниця зібрала 17,2 млрд грн (56,9% від плану). У 2019 за цей період – 19,2 млрд грн;

податкова зібрала 27,6 млрд грн (50,6% від плану). У 2019 за цей період в 25,8 млрд грн;

місцеві бюджети зібрали 14,6 млрд грн (58,5% від плану), в минулому році 12,8 млрд грн за цей період;

ЄСВ зібрали 17,6 млрд грн, в минулому році 14,9 млрд грн за цей же період.

"Грошей немає, але ви тримайтеся", – підсумував Компанієць.

Він уточнив, що надходження до бюджету в 2020 році вище, ніж у 2019 році через те, що держава встановила більш високий план по зборах. Друга причина – "спонсором" цього року виступає "Нафтогаз", який віддав до бюджету гроші, виграні в міжнародних судах у "Газпрому".

Як повідомляв OBOZREVATEL, внаслідок пандемії коронавірусу в Україні курс долара може злетіти до 30-35 грн/$, а ВВП – впасти на 4-9%.

Раніше стало відомо, що МВФ готовий мобілізувати $1 трлн на кредити для надання допомоги країнам у боротьбі з коронавірусом. Запити, зокрема, отримано від 20 країн.

Україна хоче отримати від МВФ близько $10 млрд, що буде включати $5,5 млрд в рамках трирічної програми і $4,5 млрд допомоги для подолання коронавирів.

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