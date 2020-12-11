Гройсман розповів, де Україні взяти гроші для наповнення бюджету

Гроші для латання дірок у бюджеті України можна знайти всередині самої країни, почавши водночас ефективно їх використовувати.

Про це заявив прем'єр-міністр України 2016-2019 рр. Володимир Гройсман в інтерв'ю головній редакторці видання "Гордон" Олесі Бацман. За його словами, також необхідно налагодити міжнародні відносини.

"Питання не тільки в грошах, а в тому, щоб їх правильно й ефективно використовувати, це перше. Друге – я б дуже швидко налагодив діалог із міжнародними партнерами і спробував би (я це робив не один раз) залучити ці ресурси в країну. Це як тимчасові кроки. Але, безумовно, я би стимулював економіку, тому що потрібно, щоб країна заробляла", – розповів експрем'єр.

Гройсман розповів, де Україні взяти гроші Скриншот відео

Простими словами, Гройсман висловився проти того, щоб друкувати гроші, тому що це вдарить по доходах людей і по інфляції, все дорожчатиме. Однак водночас потрібно створювати для населення можливості заробити.

"Безумовно, я б запустив усі інструменти, і облігації зокрема. Але я б їх не направляв на імпортних позичальників, а робив би спеціальні програми, щоб українці вкладали в ці облігації і на них заробляли. Звичайно ж, я б досить швидко закінчив переговори з нашими міжнародними партнерами (МВФ, Світовий банк, Європейська комісія)", – розповів експрем'єр.

Він підтвердив, що взяв би гроші МВФ для України, оскільки країна не має можливості пройти кризовий період без цього ресурсу.

За словами Гройсмана, дуже важливо було отримати договір роботи з МВФ ще у жовтні, але оскільки цього не сталося – в цьому велика проблема, і чим далі це заходить, тим в гіршому стані фінанси держави. Водночас, за його словами, питання про те, щоб МВФ пробачив Україні борги в умовах кризи, не варто. Країна повинна відповідати за своїми зобов'язаннями, щоб не підірвати міжнародну довіру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в тому ж інтерв'ю Олесі Бацман Гройсман розповів, що Україні загрожує криза платежів. Він вважає, що під питанням у найближчі місяці виявляться виплати пенсій і зарплат учителям і лікарям.