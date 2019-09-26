Гривня рекордно зміцнилася: названо головні причини

Рекордне зміцнення курсу гривні до долара в 2019 році відбулося за рахунок продажу іноземцям облігацій держборгу, експортерів і притоку валюти від заробітчан.

"З початку року українська гривня зміцнилася до долара США на 13%. За цим показником національна валюта України в 2019 році стала світовим лідером", – йдеться в матеріалі "Бізнес.Цензор".

Що допомогло гривні стати сильніше:

Надходження валюти від нерезидентів.

У 2019 нерезиденти придбали українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на $3,5 млрд. Інвестувати в ОВДП їх мотивує висока дохідність, яка прив'язана до високої ставки рефінансування НБУ (з вересня вона дорівнює 16,5%). Відповідно, перед тим як купити ОВДП, іноземці обмінювали на міжбанківському ринку України валюту на гривню. Це викликало надлишок валюти і зміцнення курсу гривні.

Недостатні темпи викупу Нацбанком на міжбанку надлишків валюти від нерезидентів не задовольняють в повному обсягу попиту на гривню.

Аграрії та металурги, прагнувши скористатись тимчасовим ростом міжнародних цін на руду, зерно та олію, збільшили обсяги експорту. Відповідно зросли і обсяги надходження валютної виручки в країну.

Збільшення надходжень валюти від українських заробітчан і IT-аутсорсинг-компаній, які виконують замовлення для іноземних компаній.

"В січні-червні 2019 року обсяг приватних грошових переказів в Україну становив $5,5 млрд. А ріст валютної виручки за півроку від експорту IT-послуг, за даними Держстату, становив 12% - до $1,13 млрд", – йдеться в матеріалі.

Як зміцнювалася гривня

Як повідомляв OBOZREVATEL :

В Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн / $ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

31 липня гривня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

25 вересня долар впав до 24,20 грн/$ – мінімуму за останні чотири роки. Нижче курс був тільки в січні 2016 року.

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