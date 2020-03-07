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7 березня • оновлено в 17:51
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Гривня ослабне, а долар досягне нової позначки: прогноз аналітика

2.1т
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В Україні курс гривні до середини березня збільшиться на 30 коп./$ і досягне 25 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. "Ймовірно, найближчим часом гривня продовжить ослаблення до рівня 25 грн за долар", - прогнозує експерт.

Курс гривні в п'ятницю відкочується вниз до рівня 24,78 грн за долар. Ринок перетравлює зміну уряду, а також оцінює заяви нового прем'єр міністра України. Зокрема, він сказав про те, що продовжить співпрацю з МВФ і підтримує запуск ринку землі. Питання можливості покупки землі іноземцями, на його думку, повинен бути винесений на референдум.

Гривня ослабне, а долар досягне нової позначки: прогноз аналітика

"Тим часом, нерезиденти продовжують виходити з українських паперів. Невизначеність на світових фінансових ринках, яка гальмує інвестиції в ринки, що розвиваються, зберігається", - додає експерт.

До речі, на ринках кажуть: купуй чутки, продавай факти. Якщо на чутках про можливу відставку прем'єр-міністра з минулої п'ятниці аж до вівторка долар стійко дорожчав, то в середу і четвер, коли чутки реалізувалися, відставка відбулася, і стали відомі прізвища нового прем'єра і складу Кабміну, гривня перейшла до зміцнення.

Напередодні також обвалилися ціни на зерно, енергоресурси і промислові метали. Таким чином, Україна як і інші ринки буде під прицілом спекулянтів, які будуть виводити свої інвестиції або, як мінімум, зупинять нові вливання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
гривня долар курс валют
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