В Україні подорожчав долар: скільки коштує в банках і на чорному ринку
Офіційний курс долара у вівторок, 22 вересня, виріс на 3 копійки і встановився на рівні 28,20 грн. А ось вартість євро знизилася до 33,19 грн (-14 коп.).
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс НБУ на 22 вересня
1 долар США – 28,20 грн
1 євро – 33,19 грн.
Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 28,07 грн/$ (+1 коп.)
Продаж – 28,36 грн/$ (+2 коп.)
Євро:
Купівля – 32,86 грн/€ (-6 коп.)
Продаж – 33,45 грн/€ (-3 коп.)
Курс валют в обмінниках
Долар:
Купівля – 28,20 грн/$
Продаж – 28,29 грн/$
Євро:
Купівля – 33,13 грн/€
Продаж – 33,23 грн/€
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 28,23 грн/$
Продаж – 28,28 грн/$
Євро:
Купівля – 33,10 грн/€
Продаж – 33,22 грн/€
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в понеділок, 21 вересня, виріс на 5 копійок і встановився на рівні 28,17 грн. А вартість євро зросла на 17 копійок – до 33,34 грн.