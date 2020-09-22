В Україні подорожчав долар: скільки коштує в банках і на чорному ринку

Офіційний курс долара у вівторок, 22 вересня, виріс на 3 копійки і встановився на рівні 28,20 грн. А ось вартість євро знизилася до 33,19 грн (-14 коп.).

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс НБУ на 22 вересня

1 долар США – 28,20 грн

1 євро – 33,19 грн.

Довідка: Національний банк України публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 28,07 грн/$ (+1 коп.)

Продаж – 28,36 грн/$ (+2 коп.)

Євро:

Купівля – 32,86 грн/€ (-6 коп.)

Продаж – 33,45 грн/€ (-3 коп.)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 28,20 грн/$

Продаж – 28,29 грн/$

Євро:

Купівля – 33,13 грн/€

Продаж – 33,23 грн/€

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 28,23 грн/$

Продаж – 28,28 грн/$

Євро:

Купівля – 33,10 грн/€

Продаж – 33,22 грн/€

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в понеділок, 21 вересня, виріс на 5 копійок і встановився на рівні 28,17 грн. А вартість євро зросла на 17 копійок – до 33,34 грн.