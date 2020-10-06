Горбаль розповів, за що рада НБУ оголосила догану Рожковій і Сологубу

Рада Національного банку України висловила недовіру і оголосила догану заступникам глави регулятора Катерині Рожковій і Дмитру Сологубу через їх публічних висловлюваннях в ЗМІ. Рішення ухвалили практично одноголосно.

Про це ЕП розповів член Ради НБУ Василь Горбаль. "Таке рішення було пов’язано з нещодавніми публічними виступами Сологуба і Рожкової. Треба розуміти, що банк - це перш за все довіра. А останні інтерв’ю Сологуба і Рожкової були дуже неоднозначно сприйняті як експертним середовищем, так і міжнародними партнерами", – повідомив Горбаль.

Рішення про висловлення недовіри Катерині Рожков було ухвалено майже одноголосно. Ті, хто утрималися, мали зауваження тільки до формулювань, зазначив член ради Нацбанку. За його словами, рішення Ради НБУ "є бездоганним з точки зору юридичних ризиків".

Відзначимо, Катерина Рожкова та Дмитро Сологую раніше працювали в команді колишнього глави Нацбанку Якова Смолія. Згідно із законом звільнити їх до того, як закінчується їхня каденція, можна тільки в особливих випадках, наприклад, з причини втрати ділової репутації, кримінального переслідування або смерті.

У своєму останньому інтерв'ю 24 вересня Дмитро Сологуб заявив, що Національний банк повернувся в ситуацію 2015 року, коли знову кредит довіри від Міжнародного валютного фонду потрібно отримувати практично "з нуля". Крім того, Сологуб назвав "втраченою" можливість отримати два транші від МВФ до кінця 2020 року.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав, що Рада Національного банку України оголосила догану і висловила недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій і заступнику глави Нацбанку Дмитру Сологубу.