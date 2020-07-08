Гонтарева закликала МВФ забрати у України транш: на її слова відреагували в СБУ

Служба безпеки України закликала колишнього очільницю Національного банку не сіяти паніку серед українців і не розхитувати економічну стабільність в країні.

Таким чином спецслужба відреагувала на слова Валерії Гонтаревої про те, що Міжнародний валютний фонд має забрати перший транш, якщо на НБУ здійснюватиметься політичний тиск.

"Сьогодні в багатьох засобах масової інформації поширюються коментарі колишнього керівництва Національного банку України, яке заявило про те, що МВФ має "заморозити" співпрацю з Україною і вимагати достроково погасити кредити. Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу слова, однак вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть завдати шкоди національній безпеці держави, зокрема, в фінансово-економічній сфері і негативно вплинути на ситуацію в країні", – підкреслили в СБУ.

Відомство закликало всіх колишніх чиновників утриматися від неоднозначних коментарів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Валерія Гонтарева, яка очолювала НБУ в 2014-2018 роках, закликала МВФ забрати перший транш, виданий Україні за новою програмою, якщо на регулятор буде чинитися політичний тиск.

Нагадаємо, що Яків Смолій 1 липня подав у відставку з поста глави Нацбанку, написавши заяву "за власним бажанням". За його словами, протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".