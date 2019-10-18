Головна енергетична реформа: у Раді зробили перший крок до поділу "Нафтогазу"

Верховна Рада 18 жовтня в першому читанні прийняла законопроект про анбандлінг (поділ) "Нафтогазу". Йдеться про від'єднання газотранспортної системи в окрему структуру.

Таке рішення підтримали 286 парлпаментарів. Прем'єр Олексій Гончарук пояснив: це необхідно зробити для того, щоб відповідати стандартам евпропейского енергетичного комплексу: розділити продаж і транспортування газу між різними компаніями.

Виділення незалежного оператора ГТС заплановано з 1 січня 2020 року. "Нафтогаз" має намір провести анбандлінг за моделлю ISO (Independent System Operator), яка забезпечує захист інтересів України в рамках арбітражу проти "Газпрому" на $ 12 млрд. ISO на відміну від моделі OU (Ownership unbundling), не вимагає приватизації ГТС України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук заявив, що "Нафтогаз" три роки затягував створення незалежного оператора ГТС.

А директор дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка Сергій Корсунський зазначив, що Україна створює нового оператора ГТС для підписання договорів з країнами ЄС.

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