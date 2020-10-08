Глава НБУ розповів про вимоги МВФ для нового траншу

Україна продовжує переговори з МВФ щодо проєкту бюджету на наступний рік. Також тривають дискусії з приводу антикорупційної політики.

Про це глава НБУ Кирило Шевченко заявив в інтерв'ю Zn.ua. "Тривають обговорення наших партнерів у МВФ із Мінфіном і Мінекономрозвитку навколо кількох ключових бюджетних показників. Зокрема, щодо рівня доходів, розміру дефіциту бюджету та його фінансування. Ми розуміємо, що у середньостроковій перспективі бажано було б звузити дефіцит бюджету до 2–3% від ВВП, але у нинішніх умовах, коли економіка потерпає від кризи, це дуже важко", – заявив Шевченко.

Чим не задоволений МВФ:

проєктом бюджету України на 2021 рік (обговорюють розмір дефіциту і його фінансування);

антикорупційною політикою України (мова, в тому числі, може йти про чутки щодо звільнення директора НАБУ Артема Ситника, призначення якого визнано незаконним).

При цьому глава НБУ додає, що з боку регулятора немає жодного невиконаного зобов'язання перед МВФ. МВФ – це не про гроші, це про довіру, пояснює банкір. У кращому випадку фінансування з боку Фонду можна відновити до кінця 2020 року.

"Ми чимало зробили. Наприклад, взяли трирічні плани скорочення" токсичних "кредитів в держбанках на Раді фінстабільності, і за останні два місяці рівень цих кредитів в держбанках вже істотно скоротився. НБУ спільно з Верховною Радою залишилося виконати єдиний структурний показник - внести зміни в закон про банки і банківську діяльність, а й тут ми вже на фінальній стадії виконання ", – пояснив Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

рішення про видачу чергового кредиту Україні в розмірі $5 млрд було ухвалено МВФ 9 червня. Кошти підуть на підтримку економіки, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

Також у Мінфіні заявили, що частину коштів від траншу мають намір направити на фінансування дефіциту держбюджету, а також на виплату пенсій, зарплат і допомоги соціально незахищеним верствам населення.