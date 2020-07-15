Глава МВФ висунула Зеленському вимогу через НБУ
Глава МВФ Крісталіна Георгієва закликала президента України Володимира Зеленського зберегти незалежність НБУ.
Про це йдеться в повідомленні на сайті МВФ за підсумками їхньої розмови "з приводу побоювань через тиск, що чиниться на Нацбанк України".
"Реформа НБУ і його результати за останні п'ять років – явна історія успіху для України. Незалежний центральний банк сприяє макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів і захищає фінансову систему – все це є вирішальною умовою для інвестицій і зростання. Дії в рамках політики НБУ зіграли важливу роль в стабілізації економіки. Успішне очищення фінансового сектора, який був зруйнований шахрайством, також є заслугою наглядової діяльності НБУ", – сказала Георгієва.
Вона підкреслила. що в інтересах України зберегти незалежність НБУ.
"Це також є вимогою в рамках поточної програми, яку підтримує МВФ. Я закликала президента Зеленського дотримуватися курсу розумної грошово-кредитної і фінансової політики – це ключ до більш активного інвестування та інклюзивного зростання", – підсумувала глава МВФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НБУ Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". За його словами, протягом тривалого часу на регулятор чинився "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Смолія про відставку з посади глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про відставку вважає емоційною.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія.
Ймовірно, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови із Зеленським, з яким у нього був конфлікт.
Верховна Рада 3 липня відправила його у відставку.
Тимчасово обов'язки глави НБУ виконує Катерина Рожкова.
14 липня в розмові з Георгієвою Зеленський заявив, що пост глави Національного банку посяде "незалежний технократ".