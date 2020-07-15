Глава МВФ висунула Зеленському вимогу через НБУ
Георгієва поговорила із Зеленським про незалежність НБУ. Колаж Обозревателя
Глава МВФ Крісталіна Георгієва закликала президента України Володимира Зеленського зберегти незалежність НБУ.
Про це йдеться в повідомленні на сайті МВФ за підсумками їхньої розмови "з приводу побоювань через тиск, що чиниться на Нацбанк України".
"Реформа НБУ і його результати за останні п'ять років – явна історія успіху для України. Незалежний центральний банк сприяє макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів і захищає фінансову систему – все це є вирішальною умовою для інвестицій і зростання. Дії в рамках політики НБУ зіграли важливу роль в стабілізації економіки. Успішне очищення фінансового сектора, який був зруйнований шахрайством, також є заслугою наглядової діяльності НБУ", – сказала Георгієва.
Вона підкреслила. що в інтересах України зберегти незалежність НБУ.
"Це також є вимогою в рамках поточної програми, яку підтримує МВФ. Я закликала президента Зеленського дотримуватися курсу розумної грошово-кредитної і фінансової політики – це ключ до більш активного інвестування та інклюзивного зростання", – підсумувала глава МВФ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Глава НБУ Яків Смолій 1 липня подав у відставку, написавши заяву "за власним бажанням". За його словами, протягом тривалого часу на регулятор чинився "систематичний політичний тиск".
Зі свого боку в НБУ заявили, що поважають рішення Смолія про відставку з посади глави регулятора і поділяють його застереження про "політичний тиск".
Член Ради НБУ Віталій Шапран заявив, що не відчуває політичного тиску на центробанк, а заяву його голови про відставку вважає емоційною.
Згодом Зеленський вніс до Верховної Ради постанову про звільнення Смолія.
Ймовірно, Смолій написав заяву про відставку після напруженої розмови із Зеленським, з яким у нього був конфлікт.
Верховна Рада 3 липня відправила його у відставку.
Тимчасово обов'язки глави НБУ виконує Катерина Рожкова.
14 липня в розмові з Георгієвою Зеленський заявив, що пост глави Національного банку посяде "незалежний технократ".