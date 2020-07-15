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Глава МВФ висунула Зеленському вимогу через НБУ

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Mакроекономіка
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Глава МВФ висунула Зеленському вимогу через НБУ

Георгієва поговорила із Зеленським про незалежність НБУ. Колаж Обозревателя

Глава МВФ Крісталіна Георгієва закликала президента України Володимира Зеленського зберегти незалежність НБУ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВФ за підсумками їхньої розмови "з приводу побоювань через тиск, що чиниться на Нацбанк України".

"Реформа НБУ і його результати за останні п'ять років – явна історія успіху для України. Незалежний центральний банк сприяє макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів і захищає фінансову систему – все це є вирішальною умовою для інвестицій і зростання. Дії в рамках політики НБУ зіграли важливу роль в стабілізації економіки. Успішне очищення фінансового сектора, який був зруйнований шахрайством, також є заслугою наглядової діяльності НБУ", – сказала Георгієва.

Вона підкреслила. що в інтересах України зберегти незалежність НБУ.

"Це також є вимогою в рамках поточної програми, яку підтримує МВФ. Я закликала президента Зеленського дотримуватися курсу розумної грошово-кредитної і фінансової політики – це ключ до більш активного інвестування та інклюзивного зростання", – підсумувала глава МВФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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