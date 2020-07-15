Глава МВФ Крісталіна Георгієва закликала президента України Володимира Зеленського зберегти незалежність НБУ.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МВФ за підсумками їхньої розмови "з приводу побоювань через тиск, що чиниться на Нацбанк України".

"Реформа НБУ і його результати за останні п'ять років – явна історія успіху для України. Незалежний центральний банк сприяє макроекономічній стабільності, підтримує довіру інвесторів і захищає фінансову систему – все це є вирішальною умовою для інвестицій і зростання. Дії в рамках політики НБУ зіграли важливу роль в стабілізації економіки. Успішне очищення фінансового сектора, який був зруйнований шахрайством, також є заслугою наглядової діяльності НБУ", – сказала Георгієва.

Вона підкреслила. що в інтересах України зберегти незалежність НБУ.

"Це також є вимогою в рамках поточної програми, яку підтримує МВФ. Я закликала президента Зеленського дотримуватися курсу розумної грошово-кредитної і фінансової політики – це ключ до більш активного інвестування та інклюзивного зростання", – підсумувала глава МВФ.

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