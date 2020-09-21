Глава Мінфіну сказав, що буде з курсом гривні у 2021 році

У Міністерстві фінансів України не бачать причин для того, щоб у 2021 році гривня суттєво просіла щодо долара.

Там очікують, що курс не вийде за межі 29,1 грн/$, як це заплановано у бюджеті наступного року. Про це міністр фінансів України Сергій Марченко сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитись відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Є впевненість у тому, що Національний банк продовжить свою стабільну політику. Це перший чинник. Інший чинник – це макроекономіка. У зв'язку з локдауном у нас баланс експорту та імпорту вирівнявся цього року. Наступного року він зміниться на користь імпорту, але ми бачимо можливість перекрити за рахунок інших джерел валютну нестачу. Тому я не бачу особливих ризиків в частині стабільної валютно-курсової політики. Я вважаю, волатильність (мінливість курсу, – Ред.) не буде значною і курс коливатиметься в нинішніх межах", – сказав Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 18 вересня представив бюджет країни на 2021 рік у Верховній Раді. Серед головних нововведень – величезний дефіцит, недостатні витрати на медицину й освіту та скромні зростання зарплат.

В Україні курс долара, за оцінками Кабміну, в 2021 році досягне позначки в 29 грн/$. Такий курс призведе до подорожчання приблизно кожного четвертого товару і продукту, який споживає українець.