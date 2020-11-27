Глава Мінфіну розкрив подробиці складних нічних переговорів з МВФ щодо бюджету

Юрій Сергієнко Mакроекономіка 22:13, 27.11.2020 Оновлено: 22:41, 27.11.2020

Переговори з Міжнародним валютним фондом щодо державного бюджету на 2021 рік були складними.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 27 листопада розповів міністр фінансів Сергій Марченко. Він заявив, що вони тривали кілька днів із вечора і до ранку наступного дня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я останні три тижні взагалі не комунікував, бо в мене постійно були переговори з МВФ. Вони починалися о 16:00 і завершувалися о 4:00-5:00. Це були складні переговори", – сказав Марченко.

За його словами, під час переговорів доводилося звіряти цифри аж до мільярда. Також обговорювалися питання виділення коштів на ті чи інші сфери, зокрема на соціальний захист населення, пенсіонерів, лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 26 листопада затвердив до другого читання законопроєкт про державний бюджет на 2021.

Про те, як змінився документ, читайте тут.

Коментувати
Економіка Mакроекономіка

Дивіться також

Російський журналіст захворів на COVID-19 після вакцинації "Супутником V"

В ОПУ озвучили плани щодо другого терміну президентства Зеленського

Коронавірусом в Україні заразилися понад 16 тисяч за добу: статистика МОЗ на 27 листопада

У "Слузі народу" сказали, чи закриють школи й дитсадки під час локдауну

Епідеміолог – політикам: завдяки вашим діям ми в д*пі, ви привели країну до локдауну