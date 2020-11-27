Глава Мінфіну розкрив подробиці складних нічних переговорів з МВФ щодо бюджету

Переговори з Міжнародним валютним фондом щодо державного бюджету на 2021 рік були складними.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" 27 листопада розповів міністр фінансів Сергій Марченко. Він заявив, що вони тривали кілька днів із вечора і до ранку наступного дня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я останні три тижні взагалі не комунікував, бо в мене постійно були переговори з МВФ. Вони починалися о 16:00 і завершувалися о 4:00-5:00. Це були складні переговори", – сказав Марченко.

За його словами, під час переговорів доводилося звіряти цифри аж до мільярда. Також обговорювалися питання виділення коштів на ті чи інші сфери, зокрема на соціальний захист населення, пенсіонерів, лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів 26 листопада затвердив до другого читання законопроєкт про державний бюджет на 2021.

Про те, як змінився документ, читайте тут.