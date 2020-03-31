Гірше за коронавірус: названо топ-5 найбільших фінансових криз світу

Економісти бояться, що через пандемію коронавірусу світ може спіткати глобальний спад економіки.

Однак, така ситуація в історії відбувається не вперше, йдеться у матеріалі "Радіо свобода", у якому зібрали 5 найбільших економічних потрясінь.

1918: відмова від радянських боргів

Незабаром після захоплення влади в Росії в 1917 році, комуністичний уряд Леніна оголосив, що він не погасить гори зовнішнього боргу, і фактично закрив країну для світової економіки.

Борг був збільшений при царському уряді, який зробив великі борги і продав мільйони державних облігацій, в основному громадянам Франції, які шукали надійні інвестиційні можливості.

Цей крок обурив західні уряди, особливо французькі, які були на межі банкрутства після Першої світової війни.

Через кілька місяців після шокуючої заяви радянської влади, військові сили союзників втрутилися в громадянську війну у Росії, намагаючись (­­в невдалій спробі) допомогти скасувати захоплення влади комуністами.

Натовп французьких "боржників" в залі суду Парижу в 2001 році демонструє російські державні облігації, придбані до більшовицької революції

Понад століття потому чимало нащадків французьких боржників не відмовилися від застарілих інвестицій.

1921-1923: Гіперінфляція в Німеччині

На початку війни в 1914 році парламент Німеччини призупинив вимоги по забезпеченню своєї валюти золотом. Німеччина сподівалася заплатити за свої зусилля в Першій світовій війні, просто друкуючи додаткові гроші.​

Жінка продає бляшанки на вулицях Берліна в 1923 році на тлі бідності та запаморочливої гіперінфляції

По мірі продовження бойових дій Німеччина ввела в обіг десятки мільярдів додаткових марок і направила практично всі ресурси країни на передові рубежі. Коли Німеччина була остаточно переможена в 1918 році, в країні було безліч банкнот, але не вистачало товарів повсякденного попиту.

Небезпечна ситуація погіршилася після того, як Німеччина підписала Версальський договір, в якому країна "бере на себе відповідальність" за збитки, завдані війною, і взяла на себе зобов'язання повернути союзникам еквівалент мільярдів доларів. Коли німецька влада надрукували ще більше грошей для погашення цих боргів, інфляція вийшла з-під контролю.

Журналіст в Берліні в 1923 році згадував: "Ціни на трамвай і яловичину, квитки в театр і школу, газети і перукаря, цукор і бекон зростають щотижня ... ніхто не знає, як довго будуть дійсні їхні гроші, люди живуть в постійному страху, не думаючи ні про що, крім їжі та пиття, купуючи і продаючи".

Багато німців втекли з країни на тлі нестабільності; інші радикалізувалися.

У 1923 році, на піку гіперінфляції, лідер нового політичного руху в Німеччині пообіцяв, що може "зробити життя дешевшим". Його звали Адольф Гітлер.

1929: Крах на Wall Street

Після багатьох років квітучої економіки і стрімкого зростання фондового ринку, Америка в 1920-х роках насолоджувалася тим, що автор "Великого Гетсбі" Ф. Скотт Фіцджеральд назвав "найвеличнішими, найбільш нестримними веселощами в історії". Але вечірка закінчилася в жовтні 1929 року, коли ціни на акції несподівано впали. Раптове падіння надлишкових акцій спровокувало паніку, яка посилилася, коли люди поспішили отримати свої гроші з фондового ринку.​

29 жовтня 1929 року біля Нью-Йоркської фондової біржі зібрався натовп, в той час, коли фондовий ринок втратив майже чверть своєї вартості за два дні

Протягом трьох років ринок втратив майже 90 відсотків своєї вартості.

Практика купівлі акцій за гроші, наданими енергійними біржовими брокерами, для багатьох виявилася згубною. Коли ринок впав, у цих інвесторів залишилася частина вкладених ними грошей, але 100% боргу.

Незабаром після краху фондового ринку почалася Велика депресія, залишивши мільйони американців без даху над головою, безробітними і безцільними. Депресія швидко поширилася по всій земній кулі, і з 1929 по 1932 рік світова економіка скоротилася приблизно на 15 відсотків – у порівнянні тільки з 1 відсотком після глобального спаду кінця 2000-х років.

1998: російська фінансова криза

Коли в 1997 році в результаті фінансової кризи в Азії ціни на нафту впали, Росія відразу відчула себе не в своїй тарілці. Молода капіталістична економіка в значній мірі залежала від нафтових грошей і мала обмаль заощаджень в резерві.​

Москвичі штовхаються, поспішаючи увійти до банку в надії забрати свої заощадження 27 серпня 1998 року, оскільки вартість рубля різко падає

У серпні 1998 року центральний банк Росії був змушений усунути переоцінений рубль від долара. Протягом місяця рубль втратив дві третини своєї вартості, і багато людей, в тому числі вразлива частина населення, в основному люди похилого віку, втратили свої заощадження. До вересня близько 230 000 росіян втратили роботу, і протягом року середній прибуток в Росії впав на третину.

У 1998 році інфляція наближалася до 84 відсотків, поширені панічні покупки посилили травму, оскільки люди спустошували магазини і запасалися продуктами харчування, щоб уникнути підвищення цін, яке наближалося. Але слідом за цим почалося швидке відновлення –­ підкріплене зростанням цін на нафту і перевагами дешевого рубля для експорту.

2008: іпотечна криза​

На початку 2000-х років ціни на житло в США зростали, і іпотека надавалася практично всім, хто хотів мати свою власність. В результаті складні фінансові ринки, які живилися кредитами на нерухомість, перебували на підйомі.​

Жінка несе речі зі свого робочого столу після звільнення з лондонського відділення Lehman Brothers у вересні 2008 року

Але 2007 року, коли зростаюча кількість покупців, які не мали стабільного доходу, не змогли здійснювати свої щомісячні виплати, торгівля "іпотечними цінними паперами" почала розвалюватися.

У 2008 році фінансовий гігант Lehman Brothers – великий гравець на ринку іпотечних цінних паперів – оголосив про банкрутство після 158 років у бізнесі. Це була найбільша процедура банкрутства в історії США.

Американський фондовий ринок у 2008 році різко впав, безробіття подвоїлося, і незабаром "заразливий" економічний спад поширився по всьому світу. Особливо сильно постраждала Європа, і Греція вступила в рецесію, яка тривала з 2009 по 2018 рік – найдовший спад в економіці розвиненої капіталістичної економіки.

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