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3 квітня • оновлено в 22:28
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Гірше, ніж у 2008 році: в МВФ розповіли, як COVID-19 підкосив світову економіку

1.9т
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Ситуація зі світовою економікою зараз іще гірша, ніж під час фінансової кризи 2008 року.

Як передає ТАСС, про це заявила глава МВФ Крісталіна Георгієва, зазначивши, що світове господарство зупинилося через пандемію COVID-19.

Найважче довелося державам з економікою, що розвивається і де формуються ринки, тому що у них менше ресурсів, щоб пережити застій виробництва.

За її словами, відтік капіталу з таких країн склав приблизно 90 мільярдів доларів.

"Це набагато більше, ніж при глобальній фінансовій кризі", – зазначила директорка МВФ. Вона також додала, що фонд спільно з іншими міжнародними фінансовими організаціями буде всіма засобами сприяти потерпілій економіці, особливо, в сферах охорони здоров'я.

Ілюстрація

Ілюстрація

Як писав OBOZREVATEL, Україна погодила з МВФ рамку доходів і дефіциту держбюджету на 2020 рік і сподівається отримати від Фонду $5 млрд.

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Автор
Кирило Лютий
Тег
МВФ
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