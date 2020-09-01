Гетманцев сказав, коли у Раду внесуть проєкт бюджету на 2021 рік

Гетманцев сказав, коли у Раду внесуть проєкт Держбюджету на 2021 рік.

Проєкт Державного бюджету України на 2021 рік у Верховній Раді очікують до 15 вересня.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев, повідомив кореспондент OBOZREVATEL.

За його словами, в документі має бути закладено суттєве підвищення соціальних стандартів.

"Бюджет – це одна з місій, яку ми маємо виконати. Ми бюджет очікуємо від Міністерства фінансів до 15-го вересня. Що в цьому бюджеті ми хочемо отримати? Підвищення соціальних стандартів з одного боку. З іншого боку, це підтримка вітчизняної промисловості", – заявив Гетманцев.

Нардеп наголосив, що в бюджеті наступного року всі кошти буде чітко закріплено за профільними міністерствами.

"COVID-фонд – це унікальне явище для 2020-го року. Це не було передбачено, і ми це передбачили. Адже ми не знали, що буде таке лихо. Якщо ми говоримо про 2021 рік, то всі ці бюджетні призначення має бути вже закріплено за розпорядниками", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні за сім місяців 2020 року дефіцит держбюджету становить понад 47 млрд грн. До того ж у липні доходи загального фонду держбюджету перевиконано на 11,6%.

31 серпня стало відомо, що у Фонді боротьби з коронавірусом з 64,7 млрд гривень, які у ньому були спочатку, вже не залишилося жодної копійки.

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