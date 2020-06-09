Генсек ООН спрогнозував масовий голод через пандемію: текст тривожного звернення

Через пандемії COVID-19 може початися масовий голод, а кількість бідних людей виросте до кінця року майже на 50 мільйонів.

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Про це він заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріша про час свого відеозвернення, передає Anadolu Agency. За його словами, вже зараз голодує 820 мільйонів чоловік. Він зазначив, що якщо негайно не вжити заходів, то ситуація може ще більше погіршитися.

"Наші продовольчі системи виходять з ладу, і пандемія COVID-19 погіршує ситуацію. Якщо не будуть прийняті негайні заходи, стає все більш очевидним, що настане глобальна продовольча надзвичайна ситуація, яка матиме наслідки для сотень мільйонів дітей і дорослих", – заявив він .

Антоніу Гутерріш Anadolu Agency

Гутерріш також зазначив, що до кінця року 49 мільйонів людей можуть стати бідними і ця цифра може стрімко зростати.

"Число людей, які відчувають гостру нестачу продовольства або харчування, буде швидко рости", – додав Гутерріш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ООН раніше вже заявляли, що людство може зіткнутися з масовим голодом через пандемію COVID-19.