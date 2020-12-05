"Газпрому" доведеться доплачувати Україні через зрив "Північного потоку-2" – експерти

"Газпром" підписав з українським "Нафтогазом" контракт на транзит газу в Європу з розрахунків, що вже 2020-го буде запущений "Північний потік-2". Однак газопровід заморожено і Росії доведеться доплачувати Україні за додаткову доставку блакитного палива.

Про це йдеться в публікації DW. Так, із "Нафтогазом" підписали контракт на транзит 2020-го року 65 млрд кубометрів газу, а вже 2021-го лише на 40 млрд. "Зекономлені" 25 млрд кубів повинні були постачати в ЄС за допомогою "Північного потоку-2". Однак його так і не добудували (і можуть взагалі не добудувати). Внаслідок РФ доведеться замовляти додатковий транзит в Україні та окремо за нього платити.

"Плани Кремля провалилися, і наступного року бронювання в 40 мільярдів кубометрів не вистачить", – пояснив президент Центру глобалістики "Стратегія ХХ" Михайло Гончар. Тариф на додатковий обсяг блакитного палива буде вищим, оскільки транспортуватимуться надконтрактні обсяги.

Відзначимо, будівництво газопроводу "Північний потік-2" зупинили ще наприкінці 2019-го. Тоді США ухвалили санкції проти всіх компаній, які займатимуться прокладкою труб для Росії. Міжнародні підприємства відмовилися від співпраці з російським проєктом і "Газпрому" довелося шукати можливість завершити будівництво самостійно.

Уже 2021-го США можуть вжити санкції проти страхових і сертифікаційних компаній, які захочуть працювати з "Північним потоком-2". А це означає, що якщо "Газпром" і зможе сам добудувати газопровід, запустити його не вдасться.

Проєкт "Північного потоку-2" зупинили Інфографіка OBOZREVATEL

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