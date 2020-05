Францію чекає масштабне падіння економіки – дослідження

Економіка Франції може скоротитися на 20% у другому кварталі в порівнянні з попередніми трьома місяцями. Це може стати наймасштабнішим падінням ВВП країни за останні десятиліття.

Про це з посиланням на статистичне агентство INSEE повідомляє The New York Times. За оцінками INSEE, економічна активність Франції була на 21% нижче нормального рівня c 11 травня і знизилася на 33% на початку травня.

Щомісячне опитування INSEE показало, що споживча довіра продовжувало знижуватися в травні, опустившись до найнижчого рівня з січня 2019 року, коли країна була в лещатах антиурядових протестів.

Стурбованість домогосподарств в цілому по економіці в травні залишалася на рівні, небаченому з моменту початку аналізу в 1972 році, водночас побоювання з приводу безробіття були найвищими з часу світової фінансової кризи в 2009 році.

