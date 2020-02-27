Форум Level UP Ukraine 2020 на цифрах і фактах

21 лютого в київському КВЦ "Парковий" відбувся форум Level UP Ukraine 2020 року, який є точкою тяжіння бізнесу, влади і суспільства для системного реформування української економіки та її переходу на інноваційну основу. З 2015 року майданчик Level UP Ukraine об'єднує представників української влади та міжнародних організацій, власників бізнесу, іноземних інвесторів, фінансистів, економічних експертів з метою вироблення рішень, які трансформують інституційне середовище та сприяють прискоренню економічного зростання.

Тематика форуму Level UP Ukraine 2020 – принцип и створення більшого. Освіта, залучення інвестицій, приватизація, концесійні механізми, р инок землі – над цією проблематикою працювали учасники форуму, виробляючи концепцію взаємодії в цих питаннях між бізнесом, владою і соціумом в інтересах національної економіки.

Форум Level UP Ukraine 2020 став найбільш масштабним заходом за період свого існування, зібравши на своєму майданчику 800 власників бізнесу, 30 міжнародних інвесторів і більше 30 спікерів, котор ті стали учасниками чотирьох унікальних панелей і двох тематичних дискусій й на найбільш актуальні в 2020 році теми.

Залучення інвестицій є однією з нагальних их проблем української економіки і найважливішою складовою для її зростання. В ході панелі "Довіра – основа інвестицій: бізнес, суспільство, влада" міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов акцентував увагу на тому, що Україні з огляду на зносу основних фондів, що досягає 60%, необхідно від 50 до 100 млрд інвестицій в найближчі роки, щоб подолати відставання від країн-сусідів. Рівень інвестицій в Україні на душу населення міністр оцінив менше, ніж в $ 1000, що значно менше, ніж в сусідніх державах. Інструментами залучення інвестицій Милованов вважає пом'якшення грошово-кредитної політики, приватизацію, концесію, доступні кредити, реформування судової та правоохоронної системи, запуск ринку землі та зміна трудового законодавства.

Олег Устенко, виконавчий ий директор Фонду Блейзера, зазначив, що кожен мільярд доларів інвестицій забезпечує зростання ВВП України в межах 0,1-0,5%. При цьому причинами, чому рівень інвестиційної активності в Україні залишається низьким, Устенко назвав недостатній рівень захисту прав власності, роботу судової системи та корупцію. Устенко підкреслив, що нинішні темпи зростання економіки України є недостатніми, і вони повинні становити не менше 5% на рік.

Який брав участь в даній панелі Гізо Углава, заступник директора НАБУ, зазначив, що його відомство розслідує понад 400 кримінальних справ, а 70 з них знаходяться в стадії судового розгляду. На думку заступника голови НАБУ, робота даного органу повинна стати більш ефективною в зв'язку з недавнім запуском Вищого антикорупційного суду України.

Питанню залучення інвестицій через приватизацію уділив своє в иступленіе глава Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко в ході панелі "Інвестиції в інфраструктуру. Питання розвитку концесії та приватизації". За словами Сенниченко, Фонд держмайна планує в 2020 році виставити на приватизацію від 300 до 500 об'єктів, в тому числі 5 об'єктів, що входять до переліку "великої приватизації". У держбюджеті-2020 закладено суму в 12 млрд грн від приватизації, але найважливіше завдання – не так доходи в казну, скільки прихід інвесторів, які готові вкладати в модернізацію підприємств і розширювати соціальні гарантії для їх співробітників. На думку Сенниченко, приватизація, крім іншого, дозволить розірвати порочне коло, коли олігархічні групи використовували ресурси підприємств для фінансування політичних проектів, що створюються для приходу до влади.

Учасники даної панелі також проаналізували кейси передачі в концесію морських портів "Ольвія" і "Херсон". Генеральним партнером Форуму став найбільший холдинг Грузії Georgian Industrial Group – переможець концесійного конкурсу щодо порту "Херсон". Власник GIG Давид Бежуашвілі зазначив, що концесійна ий конкурс був проведений максимально прозоро, а урядові структури України надали комплексну підтримку його учасникам.

Слова Бежуашвілі підтвердила Наталія Ульянова, автор проекту Level UP Ukraine, засновник і керуючий партнер UNA // PARTNERS, Віце-президент Асоціації н алогоплательщіков України, підкресливши, разом з тим, необхідність розширювати цю практику на інші галузі економіки та інфраструктури. Крім того, Ульянова зазначила, що Level UP Ukraine, будучи майданчиком комунікації і кооперації між бізнесом, владою і суспільством, готовий виступити платформою, де напрацьовуватимуться концепції подібних проектів.

У свою чергу Даніель Барсело, віце-президент Європейського Економічного Сенату, заявив, що концесійна модель показала свою життєздатність в Україні, а його структура веде переговори з регіональною владою України про реалізацію низки інфраструктурних проектів.

Григол Катамадзе, співорганізатор форуму Level UP Ukraine і Президент Асоціації платників податків України, зазначив, що його організація підписала меморандум про взаємодію з Європейським Економічним Сенатом, згідно з яким буде надаватися консультативна допомога українському бізнесу, в тому числі в питаннях адаптації останнього до вимог законодавства країн Євросоюзу. Катамадзе також наголосив на важливості посилення захисту прав власності, без чого розраховувати на масштабний прихід інвестицій не доводиться.

У сучасному світі якісна освіта стає запорукою успішного розвитку держави та інноваційного розвитку економіки. Зважаючи на відсутність ефективної освітньої системи держава ризикує потрапити в "пастку бідності", коли відсутність кваліфікованих фахівців призводить до неможливості забезпечити зростання продуктивності праці, валового продукту і, як наслідок соціальних стандартів. Про це йшлося в ході панелі "Постійний розвиток: принципи безперервної освіти для бізнесу, влади і дорослого населення країни".

Олександр Борняки, заступник міністра цифровий трансформації України, зазначив, що на сьогоднішньому етапі історичного розвитку освіта має бути безперервним процесом, а не обмежуватися 5-річним терміном в університеті. Засновник Powercode Владислав Савченко зробив акцент на тому, що сучасна ті технології трансформуються кожні 3-6 місяців, тому п'ятирічні університетські програм и стають все менш актуальними. У той же час Євген Булах, директор з продажу та абонентського обслуговування компанії Vodafone, партнера інноваційних рішень форуму Level UP Ukraine 2020 року, зазначив, що необхідно підтримувати університет и, щоб їх випускники змогли безпроблемно адаптуватися до ринку праці. Він навів приклад Vodafone, яка підтримує освітні програми в Державному університеті телекомунікацій.

Про необхідність провести земельну реформу в такому форматі, котор ий дасть найбільший економічний ефект для національної економіки говорили в ході круглого столу "Земельне питання: Який механізм має запрацювати в Україні, щоб реформа спрацювала?". Більшість експертів зійшлися на думці, що страхи суспільства щодо того, що іноземці будуть скуповувати українську землю, є перебільшеними.

Оскільки Level UP Ukraine є постійно діючою площадкою, закр итіе Форуму-2020 означає початок роботи над Форумом-2021. Організатори прогнозують, що в наступному році Форум буде ще масштабнішим і розширить географію учасників.

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