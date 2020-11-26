ФОПам пообіцяли по 8 тисяч фіндопомоги: стало відомо, хто саме отримає

Понад мільйон українців, які зупинили роботу на час карантину через епідемію коронавірусу, отримають фінансову допомогу в додатку "Дія".

Підприємці та працівники отримають допомогу від держави в розмірі восьми тисяч гривень. Загальний обсяг за цим напрямком становитиме 10 млрд гривень, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на своїй сторінці у Facebook.

Допомогу отримають працівники або фізична особа-підприємець (ФОП), якщо її роботодавець має одну із шести категорій класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД):

47 – Роздрібна торгівля (крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами)

55 – Тимчасове розміщення

56 – Діяльність із забезпечення стравами і напоями

59.14 – Демонстрація кінофільмів

90 – Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг

93 – Діяльність у сфері спорту, організації відпочинку

Відзначається, що одна із шести категорій КВЕД повинна бути заявлена ​​першою в реєстраційних відомостях на 31.10.2020.

"Фінансова допомога буде надаватися одноразово ФОПам і найманим працівникам, які призупинили роботу на час карантину. Програма підтримки з ініціативи президента України ухвалена сьогодні (25 листопада) урядом і спрямована на розгляд до Верховної Ради", – написав Федоров.

Скриншот. Михайло Федоров у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні електронний паспорт або закордонний паспорт дозволили показувати в банках за допомогою додатку "Дія". Документ українці зможуть використовувати під час здійснення касових операцій.