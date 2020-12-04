Марченко заявив, що з бюджету фінансуватимуть лише деякі витрати

Державна казначейська служба продовжує здійснювати виплати, проте фінансує лише обґрунтовані видатки з урахуванням цільового призначення.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, коментуючи ситуацію з фінансуванням видатків держбюджету, передає "Інтерфакс-Україна". Він запевнив, що фінансова ситуація в країні контрольована.

"Казначейство здійснює виплати. Але фінансуються лише обґрунтовані видатки (з урахуванням цільового призначення) після того, як надходять відповідні платіжки", – сказав Марченко.

Разом з тим він назвав "порочною" практику, коли наприкінці року розпорядники бюджетних грошей намагаються поспіхом використовувати накопичені кошти. "Ця порочна практика тягнеться вже роками і давно час від неї відмовитися… Потрібно ефективніше планувати видатки і раціонально використовувати виділені бюджетні кошти", – наголосив міністр.

За його даними, станом на 1 грудня за загальним фондом держбюджету розпорядники та одержувачі коштів не виконали планові показники січня-листопада і не використали 101 млрд грн. Минулого року цей показник становив 68,4 млрд грн.

Більш того, за останні декілька місяців розпорядники коштів відкорегували розписи (перерозподіляли видатки і робили перекидання між програмами) на загальну суму понад 8 млрд грн.

Однак Марченко запевнив, що Мінфін нікому не дозволить бездумно витрачати бюджетні кошти. "Якщо наприкінці року якесь відомство вирішило надолужити план використання коштів, щоб, іншими словами, "освоїти" їх, то у нас точно виникне запитання до якості та доцільності витрат", – сказав він.

За його даними, на початок грудня на Єдиному казначейському рахунку було 19,8 млрд грн. "За казначейським рахунком: станом на 1 грудня 2020 року на ЄКР є гроші. Це майже 19,8 млрд грн. Наприклад, у 2018 році на цю саму дату було 17,2 млрд грн, у 2016 році 27,6 млрд грн", – підсумував Марченко.

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