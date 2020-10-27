Фіктивний конкурс під одну людину? В Україні главу митниці за день вибере заступник з євроінтеграції

В Україні напередодні виборів, у п'ятницю, 23 жовтня, оголосили конкурс на посаду глави Державної митної служби. А вже у вівторок, 27 жовтня, заступник міністра фінансів з питань євроінтеграції Юрій Драганчук проведе 15-хвилинні онлайн-співбесіди з кандидатами.

Фактично на збір і подачу документів претендентам дали всього один день – понеділок. Сам конкурс довірили заступнику міністра, який до цього займався консалтингом, а зараз відповідає за європейську інтеграцію. Як повідомляють джерела OBOZREVATEL, за допомогою практично фіктивного конкурсу на посаду голови митниці хочуть призначити гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна. Рішення можуть ухвалити вже 28 жовтня.

Хто проводитиме конкурс:

Юрій Драганчук з 2007 до 2017 рік працював юристом. Із квітня 2015 року, протягом року, на громадських засадах обіймав посаду радника міністра екології та природних ресурсів. Після цього протягом двох років обіймав аналогічну посаду в Міністерстві фінансів України.

Із квітня до вересня 2018-го – незалежний член Наглядової Ради АБ "Укргазбанк". Із листопада 2018-го – партнер в інвестиційно-консалтинговій компанії Y4 Ukraine.

З 22 квітня до 12 серпня 2020-го працював заступником міністра фінансів. А з 12 серпня призначений заступником з питань європейської інтеграції. Митницею політик не займався, не є експертом у податковому праві.

Нагадаємо, в Україні відразу після звільнення з посади т.в.о. голови Державної митної служби Андрія Павловського та призначення на його місце Євгена Єнтіса почався масштабний переділ влади. Новий головний митник почав свою роботу з кадрових чисток, і замість того щоб припинити схеми і наповнювати бюджет, почав завойовувати вплив.

Раніше Максима Нефьодова звільнили з посади голови Державної митної служби України 24 квітня. Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника призначили Михайла Титарчука.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 серпня Денис Пудрик став виконувачем обов'язків голови Одеської митниці. Його призначення викликало критику серед політиків.

Чиновника було люстровано, оскільки він працював за часів президентства Віктора Януковича. Однак пізніше він оскаржив це рішення в суді і домігся компенсації в розмірі 677 тис. гривень за вимушені прогули.

21 жовтня Пудрика звільнили з посади.